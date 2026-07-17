Κλειδώνει το πρόγραμμα Γκουτέρες στην Κύπρο: Οδικός χάρτης με χωριστά τετ-α-τετ και κοινή συνάντηση στη νεκρή ζώνη

Μιλώντας στην εκπομπή του Sigma «Μεσημέρι και Κάτι», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, έδωσε το στίγμα της Λευκωσίας, σκιαγραφώντας τον οδικό χάρτη της επίσκεψης αλλά και τα επόμενα βήματα στο διπλωματικό πεδίο.

Η κάθοδος του Αντόνιο Γκουτέρες φέρει βαρύνουσα ιστορική και πολιτική σημασία, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο νυν Γενικός Γραμματέας επισκέπτεται το νησί κατά τη διάρκεια της θητείας του, αλλά και η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ από το 2010. Όπως εξήγησε ο κ. Λετυμπιώτης, πέρα από το ουσιαστικό κομμάτι των επαφών, η παρουσία του κ. Γκουτέρες στέλνει ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα ότι η διεθνής κοινότητα παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη στην επίλυση του Κυπριακού, αυστηρά εντός του συμφωνημένου πλαισίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα βρεθεί η αποτίμηση των μέχρι τώρα προσπαθειών και των επαφών που πραγματοποιήθηκαν τόσο από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα όσο και από την προσωπική του απεσταλμένη. Η ατζέντα Γκουτέρες στην Κύπρο προβλέπει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με την ελληνοκυπριακή πλευρά να επιδιώκει σταθερά και τη διεξαγωγή μιας κοινής, τριμερούς συνάντησης.

Παράλληλα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έστρεψε τα βλέμματα στον ρόλο-κλειδί που καλείται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά μετά τον διορισμό του Ευρωπαίου απεσταλμένου για το Κυπριακό, κ. Φύτο. Η Λευκωσία ποντάρει πολλά στη διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με την πρόοδο στο εθνικό μας θέμα. Ζητήματα που η Άγκυρα ιεραρχεί πολύ ψηλά στην ατζέντα της, όπως η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης και η ελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου, περνούν αναπόφευκτα μέσα από τη στάση που θα τηρήσει στο Κυπριακό.

Απαντώντας στις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς, η οποία επιμένει να προβάλλει τη διχοτομική ρητορική των «δύο κρατών», ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη ακόμη και αύριο να προσέλθει σε μια άτυπη, διευρυμένη διάσκεψη. Στόχος παραμένει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, με την μπάλα να βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στο γήπεδο της Τουρκίας, η οποία οφείλει να επιδείξει την απαραίτητη εποικοδομητική στάση.