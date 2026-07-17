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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιάννης Καρούσος: «Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με εξαγγελίες - Παρατηρείται καθυστέρηση στην υλοποίηση δρόμων»

 17.07.2026 - 15:30
Γιάννης Καρούσος: «Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με εξαγγελίες - Παρατηρείται καθυστέρηση στην υλοποίηση δρόμων»

Καθυστέρηση στην υλοποίηση των δρόμων Λεμεσού – Σαϊττά και Κάτω Μύλου-Αγρού. Γράφει ο Γιάννης Καρούσος

Η Β΄ Φάση του δρόμου Λεμεσού – Σαϊττά και ο δρόμος Κάτω Μύλου – Αγρού αποτελούν δύο στρατηγικής σημασίας έργα για την ορεινή Λεμεσό. Συνδέονται άμεσα με την οδική ασφάλεια, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Η Β΄ Φάση του δρόμου Λεμεσού – Σαϊττά δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί, παρόλο που πρόκειται για ώριμο έργο το οποίο, με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, σήμερα θα έπρεπε να βρίσκεται στα τελικά στάδια ολοκλήρωσής του.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και με τον δρόμο Κάτω Μύλου – Αγρού. Ένα επίσης ώριμο έργο παραμένει χωρίς προκήρυξη, ενώ δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση ούτε για τους λόγους της καθυστέρησης ούτε για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Η κατασκευή των δύο δρόμων θα βελτιώσει ουσιαστικά την οδική ασφάλεια, θα μειώσει τους χρόνους διαδρομής και θα ενισχύσει τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Παράλληλα, θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ώστε οι νέοι να παραμείνουν, να εργαστούν και να επενδύσουν στην ύπαιθρο.

Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με εξαγγελίες. Απαιτεί έργα που προκηρύσσονται, κατασκευάζονται και παραδίδονται στους πολίτες.

Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις:

  • Πότε θα προκηρυχθεί η Β΄ Φάση του δρόμου Λεμεσού – Σαϊττά;
  • Γιατί δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί ο δρόμος Κάτω Μύλου – Αγρού, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ώριμο έργο;
  • Ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δύο έργων;
  • Για ποιους λόγους καθυστερούν έργα που αποτελούν διαχρονικό αίτημα των κατοίκων των ορεινών περιοχών;

Οι κάτοικοι της υπαίθρου της επαρχίας Λεμεσού δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Δικαιούνται ίσες ευκαιρίες, σύγχρονες υποδομές και ένα κράτος που τηρεί τις δεσμεύσεις του.

Οι ορεινές κοινότητες ζητούν την υλοποίηση έργων που θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται στα τελικά στάδια υλοποίησης τους.

Κάθε νέα καθυστέρηση στερεί αναπτυξιακές ευκαιρίες, αποδυναμώνει την ύπαιθρο και πλήττει την αξιοπιστία του κράτους απέναντι στους πολίτες. Η Κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο, δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και να προχωρήσει χωρίς άλλη αναβολή στην προκήρυξη των δύο έργων.

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