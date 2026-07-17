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Υπ. Εργασίας: «Υπάρχει η έγκριση για διπλασιασμό των επιθεωρητών για αδήλωτη εργασία»

 17.07.2026 - 15:16
Υπ. Εργασίας: «Υπάρχει η έγκριση για διπλασιασμό των επιθεωρητών για αδήλωτη εργασία»

Υπάρχει η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα διπλασιαστεί ο αριθμός των επιθεωρητών της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έτσι ώστε να διπλασιαστούν και οι έλεγχοι σε χώρους εργασίας για αδήλωτη και παράνομη εργασία, δήλωσε ο Υπουργός Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι τα ποσοστά αδήλωτης εργασίας έχουν μειωθεί από 15% το 2017 σε 5% το 2025. 

Ταυτόχρονα, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Άντης Αποστόλου είπε ότι μέσα στους επόμενους μήνες «προγραμματίζομε ως Υπηρεσία Επιθεωρήσεων να προχωρήσουμε να εκδίδουμε και διοικητικά πρόστιμα για παράνομα απασχολούμενους». 

Κληθείς στο πλαίσιο του απολογισμού του έργου του Υπουργείου Εργασίας κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, να σχολιάσει την σύλληψη 47 ατόμων για παράνομη απασχόληση και παράνομη παραμονή στο πλαίσιο παγκύπριας επιχείρησης σε 16 χώρους εστίασης, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «με βάση την νομοθεσία, προσπαθούμε με ελέγχους που γίνονται να τηρείται η νομοθεσία, είτε όσον αφορά την αδήλωτη εργασία, την παράνομη εργασία, τους όρους απασχόλησης».

Ανέφερε ότι είναι μια Υπηρεσία που αυτή τη στιγμή απαριθμεί 8 με 10 επιθεωρητές και έχουμε την έγκριση και μέσα στον νέο προϋπολογισμό του 2027 ή στον συμπληρωματικό του 2026, θα έχουμε πρόσθετες θέσεις καθώς θα διπλασιαστεί ο αριθμός των επιθεωρητών και θα διπλασιαστούν και οι έλεγχοι.

«Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να βρισκόμαστε παντού», πρόσθεσε.  

Απαντώντας για το ίδιο θέμα ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Άντης Αποστόλου είπε ότι η χθεσινή εκστρατεία η οποία ήταν μια στοχευμένη επιχείρηση, έγινε σε παγκύπρια βάση σε χώρους εστίασης και πρόσθεσε πως υπάρχει απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου από τις αρχές της διακυβέρνησης,  με συγκεκριμένα μέτρα για πάταξη της παράνομης εργασίας, πέραν της αδήλωτης εργασίας. 

Ανέφερε ότι έγιναν από πλευράς αστυνομίας κάποιες συλλήψεις που αφορούσαν παράνομη διαμονή αλλοδαπών στην Κύπρο, αλλά παράλληλα και για κάποιους που ήταν νόμιμα στην Κύπρο, υπήρχε παράνομη απασχόληση είτε ήταν φοιτητές, είτε ήταν αιτητές ασύλου. 

«Προχωρήσαμε στην έκδοση διοικητικών προστίμων για αδήλωτη εργασία σε όσους εντοπίστηκε να υπάρχει αδήλωτη εργασία στους χώρους εργασίας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Αποστόλου είπε ότι μετά την τροποποίηση του νόμου περί αλλοδαπών και μετανάστευσης, μέσα στους επόμενους μήνες προγραμματίζουμε ως Υπηρεσία Επιθεωρήσεων να προχωρήσουμε να εκδίδουμε και διοικητικά πρόστιμα για παράνομα απασχολούμενους. 

Εκτός το ότι είναι αδήλωτοι εργαζόμενοι, όπως εξήγησε, αν είναι παράλληλα και παράνομοι, θα μπορούν να εκδίδονται και επιπλέον διοικητικά πρόστιμα στους εργοδότες. Αυτό αναμένω να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες, πρόσθεσε.

Κληθείς να προβεί σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων με αδήλωτη εργασία, ο κ. Αποστόλου είπε ότι η δέσμευση που έχει η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων είναι ότι «μέχρι το τέλος του 2027 θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε 10.000 επιθεωρήσεις το χρόνο». 

Ανέφερε ότι το 2025 έγιναν 8.000 επιθεωρήσεις περίπου, «με ένα αριθμό 19.000 εργαζόμενων που εντοπίστηκαν κατά τις επισκέψεις των επιθεωρητών μας».

Είπε ακόμη ότι τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας μπορέσαμε και σταδιακά μειώθηκαν από το 2017 που ήταν κοντά στο 15% όταν ξεκίνησε λειτουργία η Υπηρεσία, το 2025 στο 5%, όπως ήταν και ο στόχος που είχαμε θέσει. 

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει μια τάση αύξησης της παράνομης εργοδότησης γι' αυτό και υπάρχουν στοχευμένα μέτρα και πρόσθεσε ότι εκτός από την αύξηση των κοινών επιθεωρήσεων με την αστυνομία σε διάφορους χώρους εργασίας, εκτός από την εστίαση, σε οικοδομές, όπου υπάρχει ένα ποσοστό παράνομης εργασίας που υπολογίζουν ότι πέρασε το 20%.

«Θεωρώ ότι με το τι έχουμε μπροστά μας, από πλευράς νομοθεσίας, με την σταδιακή οργανική δομή που θα δοθεί στην Υπηρεσία - όπως είπε ο κύριος Υπουργός, υπάρχει σχετική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο - με την θετική εκμετάλλευση του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, θα είμαστε σε θέση μέσα στους επόμενους μήνες ή ένα χρόνο να μπορέσουμε να αρχίσουμε να ελέγχουμε την παράνομη εργοδότηση όπως πρέπει», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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