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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με διαδικασία express τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο 44χρονος αστυνομικός που ενεπλάκη μεθυσμένος σε τροχαίο

 17.07.2026 - 14:26
Με διαδικασία express τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο 44χρονος αστυνομικός που ενεπλάκη μεθυσμένος σε τροχαίο

Με οδηγίες του κ. Πανίκου Σταύρου, Αναπληρωτή Αρχηγού Αστυνομίας, τέθηκε σήμερα σε διαθεσιμότητα 44χρονος Ειδικός Αστυφύλακας, ο οποίος ενεπλάκη χθες σε οδική σύγκρουση, στη Λευκωσία, ενώ βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοόλης.

Εναντίον του 44χρονου διεξάγεται τόσο ποινική όσο και πειθαρχική έρευνα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (16/7) αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος ειδικός αστυφύλακας, ο οποίος βρισκόταν εκτός καθήκοντος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, προσέκρουσε σε προπορευόμενο του όχημα το οποίο οδηγούσε 43χρονη.

Από την σύγκρουση, το αυτοκίνητο της 42χρονης κινήθηκε μπροστά και συγκρούστηκε με προπορευόμενο της αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος.

Από την σύγκρουση, προκλήθηκε φωτιά στα αυτοκίνητα του 44χρονου και της 42χρονης η οποία τα κατάστρεψε ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν στο πίσω μέρος του

οχήματος του 38χρονου. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Οι τρείς εμπλεκόμενοι οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

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