Ενώ η Ευρώπη «ανασαίνει», η Κύπρος ακριβαίνει: Στο 4,1% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός στην Κύπρο αυξήθηκε από 3,5% τον Μάιο σε 4,1% τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 0,9% τον Ιούνιο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Κύπρο ο ετήσιος πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 1,2% τον Ιανουάριο του 2026, στο 0,9% τον Φεβρουάριο, στο 1,5% τον Μάρτιο, στο 3,0% τον Απρίλιο, στο 3,5% τον Μάιο και στο 4,1% τον Ιούνιο.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούνιο του 2026, μειωμένος από 3,3% τον Μάιο. Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2025, το ποσοστό ήταν 2,3%.

Στη ζώνη του ευρώ, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο, από 3,2% τον Μάιο. Τον Ιούνιο του 2025, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ήταν 2,0%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Σουηδία με 1,0%, στην Τσεχία με 1,1% και στη Δανία με 1,8%.

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 9,2%, στη Λιθουανία με 5,4%, και στη Βουλγαρία με 5,2%.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 22 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε δύο.

Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2026, οι υπηρεσίες είχαν τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ, με 1,51 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολούθησαν η ενέργεια, με 0,77 ποσοστιαίες μονάδες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός, με 0,29 ποσοστιαίες μονάδες και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, με 0,18 ποσοστιαίες μονάδες.