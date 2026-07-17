Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΕνώ η Ευρώπη «ανασαίνει», η Κύπρος ακριβαίνει: Στο 4,1% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενώ η Ευρώπη «ανασαίνει», η Κύπρος ακριβαίνει: Στο 4,1% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

 17.07.2026 - 13:56
Ενώ η Ευρώπη «ανασαίνει», η Κύπρος ακριβαίνει: Στο 4,1% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

Στο 4,1% ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός στην Κύπρο αυξήθηκε από 3,5% τον Μάιο σε 4,1% τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 0,9% τον Ιούνιο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Κύπρο ο ετήσιος πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 1,2% τον Ιανουάριο του 2026, στο 0,9% τον Φεβρουάριο, στο 1,5% τον Μάρτιο, στο 3,0% τον Απρίλιο, στο 3,5% τον Μάιο και στο 4,1% τον Ιούνιο.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούνιο του 2026, μειωμένος από 3,3% τον Μάιο. Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2025, το ποσοστό ήταν 2,3%.

Στη ζώνη του ευρώ, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο, από 3,2% τον Μάιο. Τον Ιούνιο του 2025, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ήταν 2,0%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Σουηδία με 1,0%, στην Τσεχία με 1,1% και στη Δανία με 1,8%.

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 9,2%, στη Λιθουανία με 5,4%, και στη Βουλγαρία με 5,2%.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 22 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε δύο.

Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2026, οι υπηρεσίες είχαν τη μεγαλύτερη θετική συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ, με 1,51 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολούθησαν η ενέργεια, με 0,77 ποσοστιαίες μονάδες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός, με 0,29 ποσοστιαίες μονάδες και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, με 0,18 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διαχωριστική νησίδα μετά από σφοδρή σύγκρουση
«Ντου» σε εστιατόριο στη Λεμεσό: Πέρασαν χειροπέδες στην ιδιοκτήτρια - Έμπλεξε με τα όσα εντοπίστηκαν - Δείτε φωτογραφία
Τέλος στις ειδοποιήσεις από Waze και Google map; Στο στόχαστρο της Αστυνομίας οι εφαρμογές - Τι εξετάζει
Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε απίστευτες εκπτώσεις για ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς - Μόνο για 3 μέρες
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Κυριάκου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Σοβαρή καταγγελία για δημόσιο νοσοκομείο στην Κύπρο: Έδιναν λάθος χάπια σε ασθενή για ημέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυκλοφοριακό χάος: Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας - Δείτε σε ποιο ύψος

 17.07.2026 - 14:02
Επόμενο άρθρο

Με διαδικασία express τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο 44χρονος αστυνομικός που ενεπλάκη μεθυσμένος σε τροχαίο

 17.07.2026 - 14:26
Συγκαλεί σύσκεψη πολιτικών αρχηγών ο ΠτΔ πριν την επίσκεψη Γκουτέρες

Συγκαλεί σύσκεψη πολιτικών αρχηγών ο ΠτΔ πριν την επίσκεψη Γκουτέρες

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών πριν την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συγκαλεί σύσκεψη πολιτικών αρχηγών ο ΠτΔ πριν την επίσκεψη Γκουτέρες

Συγκαλεί σύσκεψη πολιτικών αρχηγών ο ΠτΔ πριν την επίσκεψη Γκουτέρες

  •  17.07.2026 - 09:51
Κλειδώνει το πρόγραμμα Γκουτέρες στην Κύπρο: Οδικός χάρτης με χωριστά τετ-α-τετ και κοινή συνάντηση στη νεκρή ζώνη

Κλειδώνει το πρόγραμμα Γκουτέρες στην Κύπρο: Οδικός χάρτης με χωριστά τετ-α-τετ και κοινή συνάντηση στη νεκρή ζώνη

  •  17.07.2026 - 12:30
Επιβεβαιώνει η Κυβέρνηση - Αποχωρεί από το Υπ. Γεωργίας η Μαρία Παναγιώτου με τον ανασχηματισμό

Επιβεβαιώνει η Κυβέρνηση - Αποχωρεί από το Υπ. Γεωργίας η Μαρία Παναγιώτου με τον ανασχηματισμό

  •  17.07.2026 - 13:28
Τραγωδία στη Λεμεσό: Αναμένουν έγκριση από τους γιατρούς για να λάβουν κατάθεση από τη 46χρονη

Τραγωδία στη Λεμεσό: Αναμένουν έγκριση από τους γιατρούς για να λάβουν κατάθεση από τη 46χρονη

  •  17.07.2026 - 12:28
Βγαίνει μπροστά και ξεκαθαρίζει η Αρχή κατά της Διαφθοράς - «Καμία σύγκρουση συμφερόντων για McIntyre»

Βγαίνει μπροστά και ξεκαθαρίζει η Αρχή κατά της Διαφθοράς - «Καμία σύγκρουση συμφερόντων για McIntyre»

  •  17.07.2026 - 11:21
Τον έψαχναν στην Κύπρο για υπόθεση ναρκωτικών και τον βρήκαν στη Ρουμανία - Οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου

Τον έψαχναν στην Κύπρο για υπόθεση ναρκωτικών και τον βρήκαν στη Ρουμανία - Οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου

  •  17.07.2026 - 13:19
Επανήλθε δυναμικά ο Φειδίας - Το βίντεο όπου πέφτει από καρέκλα και η ανακοίνωση-έκπληξη που δεν περίμενε κανείς

Επανήλθε δυναμικά ο Φειδίας - Το βίντεο όπου πέφτει από καρέκλα και η ανακοίνωση-έκπληξη που δεν περίμενε κανείς

  •  17.07.2026 - 10:42
Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε απίστευτες εκπτώσεις για ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς - Μόνο για 3 μέρες

Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε απίστευτες εκπτώσεις για ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς - Μόνο για 3 μέρες

  •  17.07.2026 - 09:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα