Πώς η άσκηση μειώνει το άγχος και βελτιώνει την απόδοση στη δουλειά

Αυτό που συχνά υποτιμούμε είναι ότι η άσκηση δεν βελτιώνει μόνο τη φυσική κατάσταση. Αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα μέσα για τη διαχείριση του άγχους, τη βελτίωση της διάθεσης και την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας, ο οργανισμός απελευθερώνει ουσίες, όπως οι ενδορφίνες και άλλοι νευροδιαβιβαστές, που συμβάλλουν στη μείωση του στρες και δημιουργούν αίσθημα ευεξίας. Παράλληλα, η συστηματική άσκηση σχετίζεται με καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα απέναντι στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Τα οφέλη όμως δεν σταματούν εκεί. Σύγχρονες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ασκούνται τακτικά εμφανίζουν καλύτερη συγκέντρωση, ταχύτερη λήψη αποφάσεων, μεγαλύτερη δημιουργικότητα και υψηλότερη παραγωγικότητα στον εργασιακό χώρο. Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σε προγράμματα εταιρικής ευεξίας, αναγνωρίζοντας πως η υγεία των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη συνολική απόδοση μιας ομάδας.

Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζονται υπερβολές. Δεν απαιτούνται καθημερινές πολύωρες προπονήσεις ούτε εξαντλητικά προγράμματα. Ακόμη και 20-30 λεπτά γρήγορου περπατήματος, μια σύντομη προπόνηση με αντιστάσεις ή λίγες ασκήσεις κινητικότητας μέσα στην ημέρα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα πολύτιμο «διάλειμμα» για το σώμα και το μυαλό. Η συνέπεια είναι πολύ πιο σημαντική από την ένταση.

Η άσκηση δεν αποτελεί πολυτέλεια ούτε αφορά μόνο όσους επιδιώκουν να βελτιώσουν την εικόνα του σώματός τους. Είναι μια καθημερινή συνήθεια που μπορεί να μας βοηθήσει να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα το άγχος, να ενισχύσουμε τη συγκέντρωσή μας και να ανταποκρινόμαστε με περισσότερη ενέργεια στις επαγγελματικές και προσωπικές μας υποχρεώσεις.

Μερικές φορές, η πιο αποδοτική επένδυση για τη δουλειά μας δεν είναι ακόμη μία ώρα μπροστά στον υπολογιστή, αλλά λίγα λεπτά κίνησης που θα μας επιτρέψουν να επιστρέψουμε με καθαρό μυαλό, περισσότερη δημιουργικότητα και καλύτερη διάθεση. Γιατί όταν φροντίζουμε το σώμα μας, βελτιώνουμε ταυτόχρονα και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, σκεφτόμαστε και ζούμε.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr