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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Χλώρακα: Επέστρεψε στην Αστυνομία ο φάκελος για τον θάνατο του 3χρονου, υπό κράτηση παραμένει ο πατέρας

 17.07.2026 - 15:43
Τραγωδία στη Χλώρακα: Επέστρεψε στην Αστυνομία ο φάκελος για τον θάνατο του 3χρονου, υπό κράτηση παραμένει ο πατέρας

Στην Αστυνομία επέστρεψε από τη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τον τραγικό θάνατο του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στη Χλώρακα.

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου και Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, ο φάκελος επιστράφηκε στους ανακριτές με οδηγίες για τη διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις. Παράλληλα, ο ύποπτος, πατέρας του παιδιού, παραμένει υπό κράτηση.

Όπως ανέφερε ο κ. Νικολάου, η Αστυνομία είχε καταθέσει σήμερα Παρασκευή τον φάκελο στη Νομική Υπηρεσία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της διερεύνησης έχει ολοκληρωθεί και ζητήθηκαν οδηγίες για τα επόμενα βήματα της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, εξακολουθούν να εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ ο 37χρονος, μέσω του δικηγόρου του, υπέβαλε αίτημα για άμεση αποφυλάκισή του.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν το τρίχρονο παιδί, το οποίο διέμενε με την οικογένειά του σε ξενοδοχείο της επαρχίας Πάφου, έπεσε από τον τέταρτο όροφο του κτιρίου.

Εναντίον του 37χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, παράλειψη καθήκοντος ως αρχηγού οικογένειας και παράλειψη ευθύνης ως προσώπου που είχε τη φροντίδα ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, αιτία θανάτου του παιδιού ήταν η βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και οι πολλαπλές κακώσεις στο σώμα και στα ζωτικά όργανα, οι οποίες προκλήθηκαν από την πτώση από ύψος.

Σε σχέση με το περιστατικό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, Ευριπίδης Λοϊζίδης, έχει δηλώσει ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ευθύνη του ξενοδοχείου για το τραγικό συμβάν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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