ΒΙΝΤΕΟ: Τρεις πυρκαγιές σε λίγη ώρα σε Δερύνεια, Κοκκινοτριμιθιά και Λιβάδια – Επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, ησοβαρότερη πυρκαγιά ξέσπασε στις 11:48 παρά εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παπουτσιών στη νεκρή ζώνη της Κοκκινοτριμιθιάς. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δύο οχήματα των οργανωμένων εθελοντικών ομάδων «Άτλας» και Support-CY, καθώς και βυτιοφόρο των Ηνωμένων Εθνών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συνέδραμε και πυροσβεστικό αεροσκάφος που περιπολούσε στην περιοχή, έπειτα από συνεννόηση με τον ΟΗΕ.

Η πυρκαγιά κατέκαυσε περίπου πέντε δεκάρια άγριας βλάστησης, άχρηστα υλικά και ξύλινες παλέτες. Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν σε προληπτική ψύξη δύο μεγάλων άδειων κυλίνδρων υγραερίου που βρίσκονταν στον χώρο. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, στις 11:37, πυρκαγιά εκδηλώθηκε πίσω από το αμφιθέατρο Δερύνειας, καίγοντας περίπου τρία δεκάρια με ακακίες, σπαρτά και άγρια βλάστηση. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή πυροσβεστικών οχημάτων του Τμήματος Δασών. Και αυτή η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 11:27, πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση περίπου ενός δεκαρίου με άγρια βλάστηση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λιβαδιών Λάρνακας, πλησίον κατοικιών. Δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν έγκαιρα τη φωτιά, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο κατοικίες.

Τα αίτια και των τριών πυρκαγιών διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι πυρκαγιές να προκλήθηκαν από σωρούς άχρηστων υλικών.

Δείτε πιο κάτω βίντεο από τη ρίψη πυροσβεστικού αεροσκάφους στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς: