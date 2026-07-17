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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση: Αυξήσεις στις συντάξεις από 1η Φεβρουαρίου 2027 – Πότε πάει Βουλή το νομοσχέδιο

 17.07.2026 - 16:16
Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση: Αυξήσεις στις συντάξεις από 1η Φεβρουαρίου 2027 – Πότε πάει Βουλή το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα δοθεί πολύ σύντομα στους κοινωνικούς εταίρους και θα κατατεθεί στην Βουλή γύρω στις 20 του Σεπτέμβρη που θα ανοίξει το Σώμα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι ο πρώτος πυλώνας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης που αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι «κάτι πιο χειροπιαστό που θα εφαρμοστεί αν όλα πάνε καλά την 1η Φεβρουαρίου του 2027», προσθέτοντας ότι «την 1η Φεβρουαρίου του 2027 ο κόσμος θα νιώσει την αύξηση των συντάξεων».

Σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα της μεταρρύθμισης, που αφορά τα ταμεία προνοίας, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «ο κόσμος θα νιώσει την διαφορά, όχι σε τέσσερα χρόνια», αλλά σε δεκατέσσερα χρόνια γιατί, όπως εξήγησε, αν η νομοθεσία ολοκληρωθεί π.χ. στα τέσσερα χρόνια και θα ξεκινήσει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης να βάζει ταμείο προνοίας, «για να υπάρχει ένα σεβαστό ποσό που θα κάνει τη διαφορά θα χρειαστεί» πέντε με δέκα χρόνια.

Άρα θα νιώσει τη διαφορά ο συνταξιούχος μετά από περίπου 14 χρόνια, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αυτό που ζητούν οι συντεχνίες είναι ενώ συζητούμε για τον πρώτο πυλώνα που είναι οι συντάξεις «να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε ταυτόχρονα για το περίγραμμα του δεύτερου πυλώνα, άσχετα αν δεν θα εφαρμοστεί τώρα και δεν θα υπάρχει νομοθέτημα τώρα».

Απαντώντας σε ερώτηση, στο πλαίσιο του απολογισμού του έργου του Υπουργείου Εργασίας κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι Σώμα λόγω απουσίας την τρέχουσα περίοδο του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, θα έχει συνάντηση μαζί του αρχές Αυγούστου «για να οριστικοποιήσουμε ένα-δύο σημεία για να αποτυπώσουμε στο νομοσχέδιο» και να δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους και στα κόμματα να τους επεξηγηθεί και να έρθουν με εισηγήσεις.

«Αν κρίνουμε ότι έχει εξαντληθεί ο διάλογος θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η κατάθεση του νομοθετήματος αφού εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, στην Βουλή», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι η όποια εισήγηση γίνει από τους κοινωνικούς εταίρους για τον πρώτο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης - αύξηση κάποιου ωφελήματος ή αύξηση κάποιου επιδόματος - θα πρέπει να συνοδεύεται με ισόποση μείωση κάπου αλλού, διότι θα πρέπει να μπουν προτεραιότητες».

«Εφόσον είναι γενικά παραδεχτό ότι δεν αυξάνονται το όριο αφυπηρέτησης, ότι δεν αυξάνεται το ύψος των εισφορών - είναι δύο μεταβλητές που θα αύξαναν τα έσοδα του ταμείου αλλά θα παραμείνουν σταθερές - άρα τα έσοδα του ταμείου μένουν σταθερά  μόνο από αυτούς τους δύο παράγοντες», πρόσθεσε.

Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εργασίας, είναι ακολουθώντας την αναλογιστική μελέτη του αναλογιστή που έχει ένα εύρος 40-50 χρόνων, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να είναι βιώσιμο για όλα αυτά τα χρόνια.

Ανέφερε ότι οποιαδήποτε αλλαγή ή εισήγηση είναι καλοδεχούμενη και πρόσθεσε ότι «είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση όχι μόνο από τους κοινωνικούς εταίρους».

Ανέφερε επίσης ότι το νομοσχέδιο θα είναι σε δημόσια διαβούλευση και «θα δούμε όλα τα κόμματα και θα τους αναλύσουμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται τι περιέχει αυτό το νομοθέτημα».

«Όλοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι το Ταμείο έχει συγκεκριμένους πόρους, έχει συγκεκριμένα έσοδα και άρα ό,τι κάνουμε θα πρέπει να είναι μέσα σε αυτά τα συγκεκριμένα όρια», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «οτιδήποτε περαιτέρω δεν θα μπορεί να ικανοποιηθεί διότι δεν θα φτάνουν τα λεφτά».

Ο κ. Μουσιούττας είπε ακόμη ότι δεν θα πρέπει να αλλάζει η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης και πρόσθεσε ότι «έχουμε μια φιλοσοφία που είναι ανθρωποκεντρική, για να αυξηθούν οι συντάξεις, για να διορθωθούν στρεβλώσεις και δεν μπορώ να εισαγάγω κάτι εντελώς εξωπραγματικό ή εντελώς εκτός αυτής της φιλοσοφίας».

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι νοιώθει ότι θα βρεθεί η κοινή συνισταμένη με τους κοινωνικούς εταίρους.

Αναφορικά με τον δεύτερο πυλώνα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι έχει συμφωνηθεί με όλους και κατόπιν υπόδειξης και της Ευρωπαϊκής Αρχής για τα ταμεία προνοίας ότι για να είσαι έτοιμος για να εφαρμόσεις την νομοθεσία για τα ταμεία προνοίας χρειάζεσαι 3 με 4 χρόνια, είναι ξεκάθαρο ότι η εφαρμογή του ό,τι συμφωνηθεί θα γίνει μετά από 3-4 χρόνια τουλάχιστον.

Ανέφερε ότι για τον πρώτο πυλώνα θα βρούμε την κοινή συνισταμένη και πρόσθεσε πως στο δεύτερο πυλώνα αφορά δύο διαφορετικές φιλοσοφίες, εκ των οποίων η μία φιλοσοφία λέει ότι τα ταμεία προνοίας πρέπει να είναι υποχρεωτικά και αυτή είναι η θέση των συντεχνιών και η άλλη λέει ότι θα είναι εθελοντικά και είναι η θέση των εργοδοτών.

Αυτό είναι άσπρο και μαύρο και για να βρεις τον γκρίζο, την κοινή συνισταμένη, είναι πιο δύσκολο, ανέφερε και πρόσθεσε πως «αυτό που θέλουμε είναι να προχωρά ο πρώτος πυλώνας και ταυτόχρονα να συζητούμε για τον δεύτερο πυλώνα κάτι που γίνεται στην τεχνική επιτροπή.

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