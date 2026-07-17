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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έφτασαν στην Κύπρο με ταχυδρομικά πακέτα: Η ΥΚΑΝ αποκάλυψε φορτίο 7 κιλών κάνναβης

 17.07.2026 - 17:08
Έφτασαν στην Κύπρο με ταχυδρομικά πακέτα: Η ΥΚΑΝ αποκάλυψε φορτίο 7 κιλών κάνναβης

Μεγάλη ποσότητα κάνναβης εντόπισε και κατάσχεσε η ΥΚΑΝ, στη Λάρνακα

Ποσότητα κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους εφτά κιλών εντόπισε και κατάσχεσε η ΥΚΑΝ, στη Λάρνακα. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων συνελήφθη 30χρονος.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΚΑΝ, με υπηρεσίες άλλων χωρών καθώς και το Τμήμα Τελωνείων της Κύπρου, μετά από αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, εντοπίστηκαν δύο ταχυδρομικά πακέτα, που έφτασαν στην Κύπρο από χώρα του εξωτερικού. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι εντός των δύο πακέτων υπήρχε ποσότητα κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους εφτά κιλών.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Τη σύλληψή του 30χρονου, ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμά του, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

· Ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 10 γραμμαρίων

· Ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 10 γραμμαρίων

· Ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης

· Σκεύη χρήσης ναρκωτικών ουσιών

· Μία ζυγαριά ακριβείας και

· Δύο μισοκαπνισμένα τσιγάρα που περιέχουν κάνναβη.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση.

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