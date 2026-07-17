Ποιος αναλαμβάνει το Χαρτοφυλάκιο Μεταφορών: Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Ο ίδιος ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη και δεσμεύτηκε να εργαστεί συλλογικά προς όφελος της κοινωνίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η Πρόεδρο Αννίτα Δημητρίου σημείωσε ότι πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο με διάθεση προσφοράς, ο οποίος ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Αυτούσια η ανακοίνωση ΔΗΣΥ:

Παράλληλα τόνισε ότι ο Μάριος Ηλία συνέβαλε ουσιαστικά στο επιτυχημένο εκλογικό αποτέλεσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού στις πρόσφατες εκλογές, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική του κατάρτιση, η γνώση και η εργατικότητά του μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής στον τομέα των μεταφορών.

«Είμαι βέβαιη ότι μέσα από το έργο του θα κατατεθούν ουσιαστικές και εφαρμόσιμες εισηγήσεις που θα απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και θα ενισχύσουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από έναν κρίσιμο τομέα πολιτικής», ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Από την πλευρά του ο κ. Μάριος Ηλία ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη και δήλωσε ότι αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα δεσμευόμενος να εργαστεί συλλογικά για την επεξεργασία σύγχρονων, ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση του τομέα των μεταφορών προς όφελος της κοινωνίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.