ΠτΔ: «Υπάρχουν εξελίξεις» για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

Υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας των ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, δεκάδες μοτοσυκλετιστές μέλη της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Κυβέρνηση κάνει ό,τι πρέπει να κάνει σε σχέση με αυτούς που ευθύνονται για τις δολοφονίες των δύο ηρώων.

Μιλώντας στην ομάδα των μελών της Πρωτοβουλίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «θέλω να σας καλωσορίσω στο Προεδρικό Μέγαρο, επιστρέφοντας από το ταξίδι σας στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι που παρακολουθούσα καθημερινά μέσα από τον Τύπο, αλλά πολύ περισσότερο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Πρόσθεσε ότι «παρακολουθούσα αυτή τη διαδρομή και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πως αυτό που κάνετε ήταν όπως το ταξίδι που έκανε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης στο σχολείο, όπου περιγράφει το πιο ωραίο ταξίδι της ζωής του, όταν πήγε στην Ελλάδα μαζί με τους συμμαθητές του, και όταν επέστρεφαν από αυτό. Ο πατέρας μου ήταν συμμαθητής του Παλληκαρίδη, ήταν στο ίδιο ταξίδι στην Ελλάδα και πολλές φορές μου μιλούσε για αυτό το ταξίδι και τι ένιωσαν».

Επεσήμανε ακόμη ότι «το δεύτερο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση παρακολουθώντας την πορεία σας ήταν η διαδρομή που ακολουθήσατε. Ήταν πολύ στοχευμένη η διαδρομή» και συνεχάρη αυτούς που σχεδίασαν τη διαδρομή αυτή.

Πρόσθεσε ότι «το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι αυτό το κάνετε από το 2008, έχουμε υποχρέωση να τιμούμε τη μνήμη του Ισαάκ και του Σολωμού, είναι το ελάχιστον που έχουμε να κάνουμε, που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ως κοινωνία, ως πολιτεία, το ελάχιστον είναι να τιμούμε τη μνήμη τους, αλλά θα τιμήσουμε πραγματικά τη μνήμη τους αν ακολουθήσουμε τα παραδείγματα τους».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη θυσία των Ισαάκ και Σολωμού τους οποίους διέκριναν οι αξίες και τα ιδανικά, σημειώνοντας ότι «θυσιάστηκαν για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς και κάποια συγκεκριμένα ιδανικά, και αν θέλουμε πραγματικά να τιμήσουμε τη μνήμη τους, πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα τους. Αυτό που διεκδικούσαν δεν ήταν περισσότερο από το να μπορούν να διακινούνται ελεύθερα στη χώρα τους, όπως διακινείται ο κάθε πολίτης σε ένα ευρωπαϊκό κράτος.

Αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση αυτής της χώρας και τον τερματισμό της κατοχής. Και τούτα τα ιδανικά, οι αρχές και αξίες που τους οδήγησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες είναι αυτά που καθορίζουν τον αγώνα μας μέχρι σήμερα. Αν θέλουμε πραγματικά να τιμήσουμε τη μνήμη τους, πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα τους.

Θέλω να πω ότι για μας, για την Κυβέρνησή μας το τι έγινε τον Αύγουστο του 1996- οι δολοφονίες που έγιναν, γιατί πρόκειται για δολοφονίες και τίποτε άλλο, πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν, τα είδαμε όλοι, δεν είναι ούτε εκτίμηση ούτε εντύπωση, αλλά τα είδαμε, δύο δολοφονικές ενέργειες - το θέμα δεν έχει κλείσει. Για το θέμα υπάρχουν εξελίξεις για τις οποίες το σωστό και το πρέπον είναι να μην αναφερθώ δημόσια. Μπορώ να ενημερώσω τις οικογένειες, αλλά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για αυτούς που ευθύνονται για τις δολοφονίες.

Το τέταρτο που θα ήθελα να πω είναι ότι ως ελάχιστη υποχρέωση, αλλά και ως προσωπική μου επιθυμία, υποχρέωση ως ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, αλλά και η επιθυμία μου ως πολίτης τούτου του τόπου, είναι να είμαι μαζί σας στις 8 Αυγούστου για να τιμήσουμε τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού, και είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι εσείς θεωρείτε χρήσιμο για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια σας.

Επειδή ήμουν προηγουμένως διπλωμάτης, πολλοί λένε ότι στην Ελλάδα δεν χρειάζεται διαφώτιση για το Κυπριακό. Νομίζω η διαφώτιση για το Κυπριακό πάντα πρέπει να ξεκινά από την Ελλάδα. Και αυτό που κάνατε εσείς και που πετύχατε μέσα από αυτό το ταξίδι σε αυτές τις δέκα μέρες, χρειάζονται χρόνια διπλωματικής δουλειάς ή δουλειάς σε επίπεδο Κυβέρνησης για να έχει τα αποτελέσματα που έφερε η δική σας προσπάθεια.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρος της Πολιτείας, της Κυπριακής Δημοκρατίας για ό,τι κάνετε και, επαναλαμβάνω, είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια σας.

Κλείνω, απευθυνόμενος στον κ. Σπύρο, στην κα Τασούλα, στην Αναστασία, ξέρουμε πάρα πολύ καλά την υποχρέωση που έχουμε έναντι σας, έναντι στις οικογένειες των ηρώων μας και θέλω να σας πω δημόσια ότι δεν θα σταματήσουμε λεπτό μέχρι να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση που έχουμε έναντι σας, έναντι του κυπριακού λαού».