Το αρχαίο θαλάσσιο πλάσμα με τα σαγόνια από «βιο-μέταλλο» που αλλάζει την επιστήμη των υλικών

Ένα μικροσκοπικό θαλάσσιο σκουλήκι που επιβιώνει στα βάθη των ωκεανών από την αρχαιότητα φαίνεται πως κρύβει στο στόμα του το μυστικό για μια επαναστατική κατηγορία υλικών, τα οποία οι επιστήμονες του Αμερικάνικου Ινστιτούτου Φυσικής ονομάζουν πλέον «βιο-μέταλλα».

Αν κάποιος σας ζητούσε να ταξινομήσετε τα σαγόνια του Perinereis cultrifera στην κλασική κατηγοριοποίηση μεταξύ ζώου, φυτού ή ορυκτού, η απάντηση θα σας δυσκόλευε πολύ. Αυτό το αρχαίο θαλάσσιο σκουλήκι, ένα είδος αρπακτικού δακτυλιοσκώληκα που συνεχίζει να ζει και να κυνηγά μέχρι τις μέρες μας, διαθέτει δόντια με εξαιρετικά περίπλοκη δομή.

Οι επιστήμονες γνώριζαν ότι αυτά τα πλάσματα χρησιμοποιούν τα σκληρά τους όργανα για να δαγκώνουν, να συνθλίβουν και να καταβροχθίζουν τη λεία τους, η οποία συχνά προστατεύεται από σκληρά κοχύλια. Εκείνο που αγνοούσαν ήταν ο ακριβής τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται τα οργανικά και τα ανόργανα στοιχεία στο σώμα τους. Τα σαγόνια αυτά είναι κατασκευασμένα από δομικές πρωτεΐνες και μεταλλικά ιόντα, χωρίς την παρουσία ασβεστίου που συναντάμε συνήθως στα οστά ή στα κοχύλια των άλλων θαλάσσιων οργανισμών. Αυτή η παράξενη χημική σύσταση και η μοναδική μηχανική συμπεριφορά τους οδήγησαν τους ερευνητές στη διατύπωση ενός εντελώς νέου όρου. Τα ονόμασαν βιο-μέταλλα.

Μέχρι σήμερα, η επιστημονική κοινότητα χρησιμοποιούσε εκφράσεις όπως «βιοϋλικά που μοιάζουν με μέταλλα» για να περιγράψει φυσικές ουσίες που παρουσιάζουν υψηλή αντοχή ή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Κι όμως, η περίπτωση του συγκεκριμένου σκουληκιού απαιτεί μια πολύ πιο ακριβή προσέγγιση. Τα βιο-μέταλλα δεν είναι απλώς σκληρά υλικά. Ορίζονται πλέον με βάση τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: τη σκληρότητά τους, τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν στην παραμόρφωση και την ιδιαίτερη δομή που σχηματίζουν τα μεταλλικά ιόντα όταν ενώνονται με τις πρωτεΐνες.

Η ατινογραφία του δοντιού και το φαινόμενο Nix-Gao

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουλίου 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Biophysics Reviews από τον εκδοτικό οίκο AIP Publishing, ερευνητές από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης (TU Wien) και το Πανεπιστήμιο της Βιέννης ανέλυσαν τη συμπεριφορά αυτών των δοντιών. Στόχος τους ήταν να κατανοήσουν τι είναι αυτό που διαχωρίζει τα βιο-μέταλλα από τα υπόλοιπα γνωστά υλικά της φύσης. Η ομάδα ξεκίνησε μετρώντας τη σκληρότητα των σαγονιών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της νανοσκληρομέτρησης. Πρόκειται για μια τεχνική που ασκεί πίεση στο υλικό σε μικροσκοπική κλίμακα, επιτρέποντας στους επιστήμονες να δουν πώς αντιδρά η επιφάνεια σε εξαιρετικά εστιασμένα φορτία. Τα αποτελέσματα αυτά συνδυάστηκαν με χημικές αναλύσεις και λεπτομερή απεικόνιση υψηλής ανάλυσης.

Η έρευνα επιβεβαίωσε παλαιότερα στοιχεία, δείχνοντας ότι τα μεταλλικά ιόντα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα. Αντίθετα, εμφανίζουν τεράστια συγκέντρωση στις άκρες των σαγονιών σε σχέση με τις εσωτερικές περιοχές. Αυτή η διαφοροποίηση βοηθά τις άκρες των δοντιών να γίνονται πολύ πιο σκληρές, καθιστώντας τις ιδανικές για σύνθλιψη.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές υπέβαλαν τα σαγόνια σε δοκιμές με διάφορα βάθη πίεσης. Εκεί ήρθαν αντιμέτωποι με μια έκπληξη. Ανακάλυψαν μια αντίδραση που μέχρι τώρα παρατηρούνταν μόνο σε καθαρά μέταλλα, όπως ο χαλκός και το ασήμι. Πρόκειται για το φαινόμενο μεγέθους νανοσκληρομέτρησης Nix-Gao. Σύμφωνα με αυτό, όσο μικρότερη είναι η περιοχή ενός υλικού που δέχεται πίεση, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραμορφωθεί ή να χαραχθεί. Στα σαγόνια του σκουληκιού Perinereis cultrifera, οι απότομες αλλαγές στην πίεση σε εξαιρετικά μικρές περιοχές φαίνεται ότι αυξάνουν το «κλείδωμα» των ατελειών μέσα στην ατομική δομή. Αυτό δίνει στο δόντι τη χαρακτηριστική μεταλλική του αντοχή, προστατεύοντάς το από τη φθορά κατά το κυνήγι.

Γιατί τα βιο-μέταλλα δεν συμπεριφέρονται σαν τα κοινά μέταλλα

Παρά τις ομοιότητες με τα γνωστά μας στοιχεία, τα σαγόνια του Perinereis cultrifera παρουσιάζουν ιδιότητες που τα διαφοροποιούν πλήρως από οτιδήποτε έχουμε κατασκευάσει εμείς. Όπως ανακοινώθηκε από τον Christian Hellmich, έναν από τους βασικούς συγγραφείς της μελέτης, τα σαγόνια του σκουληκιού εμφανίζουν επίσης μια ελαστικότητα που εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος του δείγματος. Αυτό είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των βιο-μετάλλων σε σύγκριση με τα τυπικά κρυσταλλικά μέταλλα, όπως ο χαλκός ή ο άργυρος. Η ελαστικότητα αυτή δεν παραμένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίμακα της δομής.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε μαθηματικά μοντέλα για να εξηγήσει πώς προκύπτουν αυτά τα ασυνήθιστα ελαστικά φαινόμενα σε ατομικό επίπεδο. Την ίδια ώρα, ο Hellmich ξεκαθαρίζει ότι η επιστήμη βρίσκεται ακόμα στην αρχή του δρόμου. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να μάθουμε για αυτά τα φυσικά υλικά. Στα επόμενα βήματα, οι επιστήμονες σχεδιάζουν να επεκτείνουν τη βάση δεδομένων τους μελετώντας και άλλα είδη οργανισμών. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουν το θεωρητικό τους μοντέλο και θα εκτελέσουν πιο εξειδικευμένους υπολογισμούς.

Το πιο συναρπαστικό κομμάτι αυτής της έρευνας, ωστόσο, αφορά τη σύνδεση των γενετικών παρεμβάσεων με τον σχεδιασμό νέων υλικών. Η φύση έχει βρει τρόπους να κατασκευάζει εργαλεία απίστευτης κομψότητας και ανθεκτικότητας χωρίς τη χρήση ακραίων θερμοκρασιών ή βιομηχανικών χημικών. Κατανοώντας αυτούς τους μηχανισμούς, η επιστήμη των υλικών μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για τη δημιουργία οικολογικών, εξαιρετικά ανθεκτικών συνθετικών υλικών που θα μιμούνται τη βιολογική δομή του Perinereis cultrifera.

Ίσως στο μέλλον, τα οδοντικά εμφυτεύματα, τα ιατρικά εργαλεία ή ακόμα και τα εξαρτήματα της αεροναυπηγικής να βασίζονται στον τρόπο με τον οποίο αυτό το ταπεινό θαλάσσιο σκουλήκι κατασκευάζει τα όπλα του στο βυθό.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr