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Η εικόνα που εξόργισε πολίτη: Έβγαλε το σκύλο στη καυτή άσφαλτο ενώ εκείνος έπινε φραπέ

 17.07.2026 - 21:10
Η εικόνα που εξόργισε πολίτη: Έβγαλε το σκύλο στη καυτή άσφαλτο ενώ εκείνος έπινε φραπέ

Προβληματισμό προκαλεί ανάρτηση πολίτη στη σελίδα «Πού Πήγαμε», ο οποίος καλεί τους ιδιοκτήτες σκύλων να αποφεύγουν τις βόλτες τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

Όπως αναφέρει, είδε ιδιοκτήτη να βγάζει βόλτα τον σκύλο του στη 1:15 το μεσημέρι, με το ζώο να περπατά πάνω στην καυτή άσφαλτο, λαχανιασμένο και εμφανώς καταπονημένο, ενώ ο ίδιος κρατούσε παγωμένο καφέ και φορούσε καπέλο.

Στην ανάρτησή του υπενθυμίζει ότι οι σκύλοι κινδυνεύουν από θερμοπληξία και εγκαύματα στις πατούσες, καθώς η άσφαλτος μπορεί να ξεπεράσει τους 60°C. Καλεί τους ιδιοκτήτες να επιλέγουν βόλτες νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, να έχουν πάντα μαζί τους νερό και να αποφεύγουν την έκθεση των κατοικιδίων στις ακραίες θερμοκρασίες.

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Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος θα ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό πριν από την άφιξη του Αντόνιο Γκουτέρες.

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