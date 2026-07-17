Η εικόνα που εξόργισε πολίτη: Έβγαλε το σκύλο στη καυτή άσφαλτο ενώ εκείνος έπινε φραπέ

Όπως αναφέρει, είδε ιδιοκτήτη να βγάζει βόλτα τον σκύλο του στη 1:15 το μεσημέρι, με το ζώο να περπατά πάνω στην καυτή άσφαλτο, λαχανιασμένο και εμφανώς καταπονημένο, ενώ ο ίδιος κρατούσε παγωμένο καφέ και φορούσε καπέλο.

Στην ανάρτησή του υπενθυμίζει ότι οι σκύλοι κινδυνεύουν από θερμοπληξία και εγκαύματα στις πατούσες, καθώς η άσφαλτος μπορεί να ξεπεράσει τους 60°C. Καλεί τους ιδιοκτήτες να επιλέγουν βόλτες νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, να έχουν πάντα μαζί τους νερό και να αποφεύγουν την έκθεση των κατοικιδίων στις ακραίες θερμοκρασίες.