Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική Έρχιουρμαν: Θετική η επίσκεψη Γκουτέρες, στο επίκεντρο και τα ΜΟΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: Θετική η επίσκεψη Γκουτέρες, στο επίκεντρο και τα ΜΟΕ

 17.07.2026 - 21:37
Έρχιουρμαν: Θετική η επίσκεψη Γκουτέρες, στο επίκεντρο και τα ΜΟΕ

Θετικά αποτιμά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, αναφέροντας ότι οι συναντήσεις στη Λευκωσία θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών και στον καθορισμό της κατεύθυνσης των προσπαθειών στο Κυπριακό.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι είχε ήδη εκφράσει τη στήριξή του στις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ και προσθέτει ότι «χαιρετίζουμε την απόφασή του να επισκεφθεί το νησί σε αυτό το πλαίσιο».

Όπως σημειώνει, η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς «για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια ένας Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα έρθει στο νησί και θα συναντηθεί εδώ με τον Τουρκοκύπριο και τον Ελληνοκύπριο ηγέτη».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρει ότι, από την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογραμμίζει τη σημασία της συζήτησης διαφόρων ζητημάτων στη Λευκωσία. «Θεωρούμε ορθό να προγραμματίζεται αυτό στο ανώτατο επίπεδο, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα», προσθέτει.

Κατά τις συναντήσεις, συνεχίζει, θα αξιολογηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και ιδέες που συνδέονται με την προσέγγιση την οποία διατύπωσε ο κ. Γκουτέρες μετά το Κραν Μοντανά, ότι «αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά».

Σύμφωνα με τον κ. Έρχιουρμαν, οι συνομιλίες με τη συμμετοχή του ΓΓ του ΟΗΕ θα είναι ουσιαστικές, τόσο για να κατανοήσουν καλύτερα οι δύο πλευρές η μία την άλλη όσο και για να αντιληφθούν και να καταγράψουν σαφέστερα τα Ηνωμένα Έθνη τις θέσεις τους.

Οι συναντήσεις, προσθέτει, θα συμβάλουν επίσης «στον καθορισμό της κατεύθυνσης των προσπαθειών».

Καταλήγοντας, επαναλαμβάνει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά στηρίζει τις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες και δηλώνει: «Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε σε αυτές τις προσπάθειες με ειλικρίνεια και σοβαρότητα».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διαχωριστική νησίδα μετά από σφοδρή σύγκρουση
«Ντου» σε εστιατόριο στη Λεμεσό: Πέρασαν χειροπέδες στην ιδιοκτήτρια - Έμπλεξε με τα όσα εντοπίστηκαν - Δείτε φωτογραφία
Τέλος στις ειδοποιήσεις από Waze και Google map; Στο στόχαστρο της Αστυνομίας οι εφαρμογές - Τι εξετάζει
Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε απίστευτες εκπτώσεις για ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς - Μόνο για 3 μέρες
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Κυριάκου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Σοβαρή καταγγελία για δημόσιο νοσοκομείο στην Κύπρο: Έδιναν λάθος χάπια σε ασθενή για ημέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εβελίνα Σκίτσκο: Η ανακοίνωση από το κρεβάτι με τον σύντροφό της – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

 17.07.2026 - 20:00
Επόμενο άρθρο

Αυτές είναι οι 46 παραλίες της Κύπρου με Γαλάζια Σημαία για το 2026 – Δείτε τη λίστα

 17.07.2026 - 20:48
Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος θα ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό πριν από την άφιξη του Αντόνιο Γκουτέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  17.07.2026 - 21:54
ΠτΔ: «Υπάρχουν εξελίξεις» για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

ΠτΔ: «Υπάρχουν εξελίξεις» για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

  •  17.07.2026 - 17:52
Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

  •  17.07.2026 - 22:37
Οριστική η καταδίκη για την αιματηρή επίθεση στη Λάρνακα – «Πυροβολούσε μέχρι να αδειάσει το όπλο»

Οριστική η καταδίκη για την αιματηρή επίθεση στη Λάρνακα – «Πυροβολούσε μέχρι να αδειάσει το όπλο»

  •  17.07.2026 - 19:34
Έφτασαν στην Κύπρο με ταχυδρομικά πακέτα: Η ΥΚΑΝ αποκάλυψε φορτίο 7 κιλών κάνναβης

Έφτασαν στην Κύπρο με ταχυδρομικά πακέτα: Η ΥΚΑΝ αποκάλυψε φορτίο 7 κιλών κάνναβης

  •  17.07.2026 - 17:08
Η εικόνα που εξόργισε πολίτη: Έβγαλε το σκύλο στη καυτή άσφαλτο ενώ εκείνος έπινε φραπέ

Η εικόνα που εξόργισε πολίτη: Έβγαλε το σκύλο στη καυτή άσφαλτο ενώ εκείνος έπινε φραπέ

  •  17.07.2026 - 21:10
Έρχεται 40άρι στην Κύπρο: Κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική

Έρχεται 40άρι στην Κύπρο: Κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική

  •  17.07.2026 - 19:11
Εβελίνα Σκίτσκο: Η ανακοίνωση από το κρεβάτι με τον σύντροφό της – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

Εβελίνα Σκίτσκο: Η ανακοίνωση από το κρεβάτι με τον σύντροφό της – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

  •  17.07.2026 - 20:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα