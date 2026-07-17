Έρχιουρμαν: Θετική η επίσκεψη Γκουτέρες, στο επίκεντρο και τα ΜΟΕ

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι είχε ήδη εκφράσει τη στήριξή του στις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ και προσθέτει ότι «χαιρετίζουμε την απόφασή του να επισκεφθεί το νησί σε αυτό το πλαίσιο».

Όπως σημειώνει, η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς «για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια ένας Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα έρθει στο νησί και θα συναντηθεί εδώ με τον Τουρκοκύπριο και τον Ελληνοκύπριο ηγέτη».

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρει ότι, από την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογραμμίζει τη σημασία της συζήτησης διαφόρων ζητημάτων στη Λευκωσία. «Θεωρούμε ορθό να προγραμματίζεται αυτό στο ανώτατο επίπεδο, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα», προσθέτει.

Κατά τις συναντήσεις, συνεχίζει, θα αξιολογηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και ιδέες που συνδέονται με την προσέγγιση την οποία διατύπωσε ο κ. Γκουτέρες μετά το Κραν Μοντανά, ότι «αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά».

Σύμφωνα με τον κ. Έρχιουρμαν, οι συνομιλίες με τη συμμετοχή του ΓΓ του ΟΗΕ θα είναι ουσιαστικές, τόσο για να κατανοήσουν καλύτερα οι δύο πλευρές η μία την άλλη όσο και για να αντιληφθούν και να καταγράψουν σαφέστερα τα Ηνωμένα Έθνη τις θέσεις τους.

Οι συναντήσεις, προσθέτει, θα συμβάλουν επίσης «στον καθορισμό της κατεύθυνσης των προσπαθειών».

Καταλήγοντας, επαναλαμβάνει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά στηρίζει τις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες και δηλώνει: «Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε σε αυτές τις προσπάθειες με ειλικρίνεια και σοβαρότητα».