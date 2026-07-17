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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστολή-βόμβα για τις βουλευτικές: Πρώην υποψήφιος ζητά εξηγήσεις για τους διορισμούς στα εκλογικά κέντρα

 17.07.2026 - 18:34
Επιστολή-βόμβα για τις βουλευτικές: Πρώην υποψήφιος ζητά εξηγήσεις για τους διορισμούς στα εκλογικά κέντρα

Επιστολή προς τον Γενικό Έφορο Εκλογών απέστειλε ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας με το Κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο», Μιχάλης Νικηφόρου, ζητώντας διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ασυμβίβαστου κατά τον διορισμό προεδρευόντων και βοηθών προεδρευόντων εκλογικών κέντρων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Μεταξύ άλλων, ζητά να πληροφορηθεί εάν προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία ή σχετική εγκύκλιο ότι σύζυγος υποψηφίου δεν μπορεί να διοριστεί ως προεδρεύων ή βοηθός προεδρεύων, εάν πραγματοποιήθηκε καθολικός έλεγχος για τυχόν συγγενικές σχέσεις όλων των μελών των εκλογικών συνεργείων με τους 753 υποψηφίους, ποια διαδικασία ακολουθήθηκε και πόσες περιπτώσεις ασυμβίβαστου εντοπίστηκαν και οδήγησαν σε ακυρώσεις διορισμών.

Ο πρώην υποψήφιος σημειώνει ότι το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το φως των δημόσιων συζητήσεων για τη σημασία ακόμη και μίας κάλπης στην κατανομή των βουλευτικών εδρών. Διευκρινίζει ότι η επιστολή του δεν αποσκοπεί στην αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά στην εξακρίβωση κατά πόσο οι ίδιοι κανόνες εφαρμόστηκαν ισότιμα σε όλες τις περιπτώσεις, επιφυλασσόμενος να αξιολογήσει περαιτέρω ενέργειες ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβει.

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