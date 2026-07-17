Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

 17.07.2026 - 21:54
Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος θα ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό πριν από την άφιξη του Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, με στόχο να συζητήσει τις προσπάθειες επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας και να συμβάλει στη διαμόρφωση προϋποθέσεων για πρόοδο στο Κυπριακό.

Στο Προεδρικό αποδίδουν ουσιαστικό χαρακτήρα στην επίσκεψη, εκτιμώντας ότι οι επαφές του Αντόνιο Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για πιο ουσιαστικές εξελίξεις πέρα από τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη καταγραφή των σημείων σύγκλισης και διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο πριν από την άφιξη του Αντόνιο Γκουτέρες, συνεχίζοντας τις επαφές της τόσο στη Λευκωσία όσο και στις Βρυξέλλες, σε συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα εξακολουθεί να επιμένει στη θέση της για λύση δύο κρατών, ενώ με νέες δηλώσεις και αναρτήσεις επαναφέρει τη ρητορική της κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας το κλίμα έντασης ενόψει της κρίσιμης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διαχωριστική νησίδα μετά από σφοδρή σύγκρουση
«Ντου» σε εστιατόριο στη Λεμεσό: Πέρασαν χειροπέδες στην ιδιοκτήτρια - Έμπλεξε με τα όσα εντοπίστηκαν - Δείτε φωτογραφία
Τέλος στις ειδοποιήσεις από Waze και Google map; Στο στόχαστρο της Αστυνομίας οι εφαρμογές - Τι εξετάζει
Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε απίστευτες εκπτώσεις για ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς - Μόνο για 3 μέρες
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Κυριάκου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Σοβαρή καταγγελία για δημόσιο νοσοκομείο στην Κύπρο: Έδιναν λάθος χάπια σε ασθενή για ημέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η ώρα της αλήθειας για Σάντη, «Κράτος Μαφία» και Videogate

 17.07.2026 - 22:15
Επόμενο άρθρο

Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

 17.07.2026 - 22:37

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  17.07.2026 - 21:54
ΠτΔ: «Υπάρχουν εξελίξεις» για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

ΠτΔ: «Υπάρχουν εξελίξεις» για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού

  •  17.07.2026 - 17:52
Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

  •  17.07.2026 - 22:37
Οριστική η καταδίκη για την αιματηρή επίθεση στη Λάρνακα – «Πυροβολούσε μέχρι να αδειάσει το όπλο»

Οριστική η καταδίκη για την αιματηρή επίθεση στη Λάρνακα – «Πυροβολούσε μέχρι να αδειάσει το όπλο»

  •  17.07.2026 - 19:34
Έφτασαν στην Κύπρο με ταχυδρομικά πακέτα: Η ΥΚΑΝ αποκάλυψε φορτίο 7 κιλών κάνναβης

Έφτασαν στην Κύπρο με ταχυδρομικά πακέτα: Η ΥΚΑΝ αποκάλυψε φορτίο 7 κιλών κάνναβης

  •  17.07.2026 - 17:08
Η εικόνα που εξόργισε πολίτη: Έβγαλε το σκύλο στη καυτή άσφαλτο ενώ εκείνος έπινε φραπέ

Η εικόνα που εξόργισε πολίτη: Έβγαλε το σκύλο στη καυτή άσφαλτο ενώ εκείνος έπινε φραπέ

  •  17.07.2026 - 21:10
Έρχεται 40άρι στην Κύπρο: Κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική

Έρχεται 40άρι στην Κύπρο: Κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική

  •  17.07.2026 - 19:11
Εβελίνα Σκίτσκο: Η ανακοίνωση από το κρεβάτι με τον σύντροφό της – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

Εβελίνα Σκίτσκο: Η ανακοίνωση από το κρεβάτι με τον σύντροφό της – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

  •  17.07.2026 - 20:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα