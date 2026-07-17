Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου, με στόχο να συζητήσει τις προσπάθειες επανεκκίνησης της ειρηνευτικής διαδικασίας και να συμβάλει στη διαμόρφωση προϋποθέσεων για πρόοδο στο Κυπριακό.

Στο Προεδρικό αποδίδουν ουσιαστικό χαρακτήρα στην επίσκεψη, εκτιμώντας ότι οι επαφές του Αντόνιο Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για πιο ουσιαστικές εξελίξεις πέρα από τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη καταγραφή των σημείων σύγκλισης και διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο πριν από την άφιξη του Αντόνιο Γκουτέρες, συνεχίζοντας τις επαφές της τόσο στη Λευκωσία όσο και στις Βρυξέλλες, σε συντονισμό με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα εξακολουθεί να επιμένει στη θέση της για λύση δύο κρατών, ενώ με νέες δηλώσεις και αναρτήσεις επαναφέρει τη ρητορική της κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας το κλίμα έντασης ενόψει της κρίσιμης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα.