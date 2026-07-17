Η ώρα της αλήθειας για Σάντη, «Κράτος Μαφία» και Videogate

Υπόθεση Σάντη

Στη Νομική Υπηρεσία βρίσκεται ήδη ο φάκελος που απέστειλε η Αστυνομία για την υπόθεση Σάντη, με λειτουργό της Υπηρεσίας να αξιολογεί τα ευρήματα της έρευνας. Πριν από το τέλος Ιουλίου αναμένεται η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα για το κατά πόσο θα ασκηθούν ποινικές διώξεις για τα υπό διερεύνηση αδικήματα, που αφορούν διαρροή ψευδών ειδήσεων, πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων.

«Κράτος Μαφία»

Την ίδια ώρα, οι πέντε ποινικοί ανακριτές που διορίστηκαν για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» προετοιμάζονται για ένα απαιτητικό φθινόπωρο. Με τη συνδρομή πέντε ανακριτών της Αστυνομίας θα προχωρήσουν στη λήψη καταθέσεων, την έκδοση ενταλμάτων και την ανάλυση οικονομικών στοιχείων.

Οι Βασίλειος Σκουρής και Ηλίας Αναγνωστόπουλος έχουν ήδη επιστρέψει στην Αθήνα για μελέτη του πορίσματος και αναμένεται να επανέλθουν στα τέλη Ιουλίου. Οι πρώτοι μάρτυρες εκτιμάται ότι θα κληθούν για κατάθεση στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Συνεδριακό Κέντρο.

Στο μεταξύ, η Αρχή κατά της Διαφθοράς απέρριψε τους ισχυρισμούς περί σύγκρουσης συμφερόντων της επικεφαλής της έρευνας, Gabrielle McIntyre, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα από την προηγούμενη επαγγελματική της σχέση με τη δικηγόρο του Μακάριου Δρουσιώτη. Όπως αναφέρεται, αντίστοιχοι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν και από την Πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Videogate

Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται εξελίξεις και στην υπόθεση Videogate. Την ερχόμενη Δευτέρα λήγει η δεύτερη παράταση που δόθηκε στον ποινικό ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη για την παράδοση του πορίσματός του στον Γενικό Εισαγγελέα.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία μετά την εξασφάλιση του συνόλου των μυστικών καταγραφών από την εταιρεία Black Cube, η οποία βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία του επίμαχου βίντεο. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το βίντεο δημιουργήθηκε για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρείας, θέση που διαφοροποιείται από τους ισχυρισμούς του Προεδρικού περί υβριδικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Πολίτης, σημαντικό μέρος της ποινικής διερεύνησης επικεντρώθηκε και σε ενδεχόμενες παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει τη δραστηριότητα των λόμπι