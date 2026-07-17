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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον αέρα χιλιάδες εκπαιδευτικοί; Έντονες αντιδράσεις για το νέο σύστημα διορισμών

 17.07.2026 - 22:55
Στον αέρα χιλιάδες εκπαιδευτικοί; Έντονες αντιδράσεις για το νέο σύστημα διορισμών

Αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να ζητούν τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων, ο οποίος, βάσει της νομοθεσίας του 2015, καταργείται τον Αύγουστο του 2027. Το θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με την ΟΕΛΜΕΚ.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κατάλογος διοριστέων και να διορθωθούν οι στρεβλώσεις του καταλόγου διορισίμων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή στελέχωση των σχολείων και να μην αποκλειστούν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εδώ και χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση.

Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου θα δοθεί στις οργανώσεις το έγγραφο εργασίας με τις θέσεις του Υπουργείου, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για την τελική πρόταση, καθώς στόχος είναι να συνεχιστεί ο διάλογος.

Η Αθηνά Μιχαηλίδου εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να καταλήξει, μέσα από συζήτηση με τις οργανώσεις, σε ένα κοινά αποδεκτό τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο θα προωθηθεί το συντομότερο στη Βουλή.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο επιμένει ότι ο παλιός κατάλογος θα πρέπει να καταργηθεί, εξετάζοντας όμως ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία και θα αντιμετωπίζουν τις στρεβλώσεις που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι να διασφαλιστούν τόσο τα δικαιώματα όσων διαθέτουν προϋπηρεσία όσο και εκείνων που εξασφάλισαν θέση μέσω των γραπτών εξετάσεων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης των σχολείων χωρίς να δημιουργηθούν νέες αδικίες.

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