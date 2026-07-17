Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

Πολίτες ανέφεραν στο «Τ» ότι άκουσαν έντονο θόρυβο από τις μηχανές του αεροσκάφους, ενώ αρκετοί υποστήριξαν πως το είδαν να πετά σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ανησυχία.

«Νόμιζα ότι θα πέσει», «άγγιζε σχεδόν τις στέγες» και «ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός», είναι μερικές από τις περιγραφές που καταγράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνομιλίες μεταξύ κατοίκων.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μαρτυρίες, το αεροσκάφος φέρεται να κινήθηκε από την περιοχή Λατσιών – Δαλίου προς το Τρόοδος, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενες διελεύσεις πάνω από τη Λευκωσία.

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