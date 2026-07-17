Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό
Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος θα ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό πριν από την άφιξη του Αντόνιο Γκουτέρες.