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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

 17.07.2026 - 22:37
Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχές της Λευκωσίας, όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, αεροσκάφος που φέρεται να προερχόταν από το παράνομο αεροδρομίου της Τύμπου πραγματοποίησε ιδιαίτερα χαμηλές πτήσεις πάνω από την πόλη.

Πολίτες ανέφεραν στο «Τ» ότι άκουσαν έντονο θόρυβο από τις μηχανές του αεροσκάφους, ενώ αρκετοί υποστήριξαν πως το είδαν να πετά σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ανησυχία.

«Νόμιζα ότι θα πέσει», «άγγιζε σχεδόν τις στέγες» και «ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός», είναι μερικές από τις περιγραφές που καταγράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνομιλίες μεταξύ κατοίκων.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες μαρτυρίες, το αεροσκάφος φέρεται να κινήθηκε από την περιοχή Λατσιών – Δαλίου προς το Τρόοδος, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενες διελεύσεις πάνω από τη Λευκωσία.

Δείτε βίντεο:

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Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος θα ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό πριν από την άφιξη του Αντόνιο Γκουτέρες.

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