Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠαράσιτο που εντοπίστηκε στο μαρούλι αλυσίδας φαστ φουντ υπεύθυνο για την επιδημία
ΥΓΕΙΑ

Παράσιτο που εντοπίστηκε στο μαρούλι αλυσίδας φαστ φουντ υπεύθυνο για την επιδημία

 17.07.2026 - 23:47
Παράσιτο που εντοπίστηκε στο μαρούλι αλυσίδας φαστ φουντ υπεύθυνο για την επιδημία

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές απέδωσαν την επιδημία εντερικής λοίμωξης που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή στη χώρα σε ένα παράσιτο, το οποίο εντοπίστηκε στο μαρούλι, που πουλούσε η αλυσίδα ταχυφαγείων Taco Bell, ανακοίνωσαν σήμερα τα Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC).

Μια έρευνα που διεξήχθη σε ομοσπονδιακό επίπεδο από την αμερικανική Υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την Ασφάλεια των Τροφίμων (FDA) επέτρεψε στο να καθοριστεί ότι η μόλυνση που προκαλεί γαστρο-εντερικές διαταραχές προέρχεται από έναν Μεξικανό προμηθευτή μαρουλιών, τα προϊόντα του οποίου χρησιμοποίησαν τα εστιατόρια Taco Bell σε πέντε αμερικανικές πολιτείες, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου των CDC.

Περισσότεροι από 1.644 άνθρωποι σε πέντε διαφορετικές αμερικανικές πολιτείες - Ιντιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια - διαγνώστηκαν με κυκλοσπορίαση, μια νόσο που προκαλεί μεταξύ άλλων «εκρηκτική διάρροια», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το παράσιτο προκάλεσε 94 νοσηλείες. Το σύνολο αυτών των περιστατικών που καταμέτρησαν τα CDC συνδέονται με το μολυσμένο μαρούλι, το οποίο είχε αγοραστεί από τα Taco Bell, επισημαίνει η υγειονομική αρχή.

«Το συγκεκριμένο συστατικό που προήλθε από τον προμηθευτή μας αποσύρεται για αόριστο χρονικό διάστημα από την εφοδιαστική αλυσίδα μας σε εθνικό επίπεδο και θα αντικατασταθεί εντός 24 ωρών σε ορισμένες πολιτείες», σημειώνει η Taco Bell.

«Θεωρούμε πως η δημόσια υγεία αποτελεί κοινή ευθύνη των εστιατορίων, των προμηθευτών τους και των αρχών και είμαστε υπερήφανοι που ενεργούμε πάντα ταχέως και προληπτικά για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας», συμπλήρωσε η αλυσίδα.

Εάν δεν ληφθεί αγωγή για την κυκλοσπορίαση, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα και να προκαλέσει αφυδάτωση. Δεν είναι θανατηφόρα σε γενικές γραμμές.

Το Μίσιγκαν (βόρεια) επλήγη ιδιαίτερα από το παράσιτο φέτος, με τις αρχές να έχουν καταμετρήσει περισσότερα από 5000 κρούσματα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διαχωριστική νησίδα μετά από σφοδρή σύγκρουση
«Ντου» σε εστιατόριο στη Λεμεσό: Πέρασαν χειροπέδες στην ιδιοκτήτρια - Έμπλεξε με τα όσα εντοπίστηκαν - Δείτε φωτογραφία
Τέλος στις ειδοποιήσεις από Waze και Google map; Στο στόχαστρο της Αστυνομίας οι εφαρμογές - Τι εξετάζει
Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε απίστευτες εκπτώσεις για ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς - Μόνο για 3 μέρες
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Κυριάκου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Σοβαρή καταγγελία για δημόσιο νοσοκομείο στην Κύπρο: Έδιναν λάθος χάπια σε ασθενή για ημέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΝΤΙΟΝΙ: «Το προσωνύμιο μου είναι 'Τρελός Ταύρος' και ελπίζω να το δείξω αυτό στο γήπεδο»! (ΒΙΝΤΕΟ)

 17.07.2026 - 23:20
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στην Ουγκάντα: Νεκροί 20 μαθητές μετά από εκτροπή σχολικού λεωφορείου

 18.07.2026 - 00:02
Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος θα ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό πριν από την άφιξη του Αντόνιο Γκουτέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  17.07.2026 - 21:54
Η ώρα της αλήθειας για Σάντη, «Κράτος Μαφία» και Videogate

Η ώρα της αλήθειας για Σάντη, «Κράτος Μαφία» και Videogate

  •  17.07.2026 - 22:15
Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

  •  17.07.2026 - 22:37
Στον αέρα χιλιάδες εκπαιδευτικοί; Έντονες αντιδράσεις για το νέο σύστημα διορισμών

Στον αέρα χιλιάδες εκπαιδευτικοί; Έντονες αντιδράσεις για το νέο σύστημα διορισμών

  •  17.07.2026 - 22:55
Έφτασαν στην Κύπρο με ταχυδρομικά πακέτα: Η ΥΚΑΝ αποκάλυψε φορτίο 7 κιλών κάνναβης

Έφτασαν στην Κύπρο με ταχυδρομικά πακέτα: Η ΥΚΑΝ αποκάλυψε φορτίο 7 κιλών κάνναβης

  •  17.07.2026 - 17:08
Η εικόνα που εξόργισε πολίτη: Έβγαλε το σκύλο στη καυτή άσφαλτο ενώ εκείνος έπινε φραπέ

Η εικόνα που εξόργισε πολίτη: Έβγαλε το σκύλο στη καυτή άσφαλτο ενώ εκείνος έπινε φραπέ

  •  17.07.2026 - 21:10
Έρχεται 40άρι στην Κύπρο: Κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική

Έρχεται 40άρι στην Κύπρο: Κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική

  •  17.07.2026 - 19:11
Εβελίνα Σκίτσκο: Η ανακοίνωση από το κρεβάτι με τον σύντροφό της – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

Εβελίνα Σκίτσκο: Η ανακοίνωση από το κρεβάτι με τον σύντροφό της – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

  •  17.07.2026 - 20:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα