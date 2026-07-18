Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραγωδία στην Ουγκάντα: Νεκροί 20 μαθητές μετά από εκτροπή σχολικού λεωφορείου
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στην Ουγκάντα: Νεκροί 20 μαθητές μετά από εκτροπή σχολικού λεωφορείου

 18.07.2026 - 00:02
Τραγωδία στην Ουγκάντα: Νεκροί 20 μαθητές μετά από εκτροπή σχολικού λεωφορείου

Τουλάχιστον 20 παιδιά και ένας ενήλικας έχασαν τη ζωή τους μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην ανατολική Ουγκάντα, όταν σχολικό λεωφορείο δημοτικού ανετράπη της πορείας του.

Τουλάχιστον εννέα ακόμη παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά περισσότερα από 28 παιδιά λαμβάνουν φροντίδα σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με το AP, το λεωφορείο ανήκε στο σχολείο "King David Junior School" της πρωτεύουσας Καμπάλα και μετέφερε τους μαθητές πίσω στα σπίτια τους μετά από μια εκπαιδευτική εκδρομή στους διάσημους καταρράκτες Σίπι.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, καθώς βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε βράχο. Ο μοναδικός ενήλικας ανάμεσα στους νεκρούς φαίνεται να είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του σχολείου.

Φωτογραφίες δείχνουν πως από την πρόσκρουση αποκολλήθηκε ολόκληρη η οροφή του λεωφορείου, ενώ προσωπικά αντικείμενα των παιδιών σκορπίστηκαν στον δρόμο.

Ο Υπουργός Παιδείας Τζον Μουγίνγκο ανακοίνωσε την καθολική αναστολή όλων των σχολικών εκδρομών και περιηγήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

 

Ελλιπής οδική ασφάλεια

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι εξαιρετικά συχνά στην Ουγκάντα και αποδίδονται συνήθως στην κακή συντήρηση των οχημάτων, την υπερβολική ταχύτητα και το κακό οδικό δίκτυο. Μάλιστα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ακόμη 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό σε απομακρυσμένη περιοχή της βόρειας Ουγκάντας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των Ηνωμένων Εθνών, η Αφρική έχει το χειρότερο ρεκόρ οδικής ασφάλειας παγκοσμίως, με περισσότερους από 300.000 θανάτους ετησίως και περίπου 26 θανάτους ανά 100.000 ανθρώπους, την ώρα που η Ευρώπη καταγράφει περίπου 20.000 ετήσιους θανάτους με πολύ μεγαλύτερη οδική κυκλοφορία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Αναστάτωση στη Λάρνακα - Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε διαχωριστική νησίδα μετά από σφοδρή σύγκρουση
«Ντου» σε εστιατόριο στη Λεμεσό: Πέρασαν χειροπέδες στην ιδιοκτήτρια - Έμπλεξε με τα όσα εντοπίστηκαν - Δείτε φωτογραφία
Τέλος στις ειδοποιήσεις από Waze και Google map; Στο στόχαστρο της Αστυνομίας οι εφαρμογές - Τι εξετάζει
Γνωστή αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε απίστευτες εκπτώσεις για ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς - Μόνο για 3 μέρες
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Κυριάκου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Σοβαρή καταγγελία για δημόσιο νοσοκομείο στην Κύπρο: Έδιναν λάθος χάπια σε ασθενή για ημέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παράσιτο που εντοπίστηκε στο μαρούλι αλυσίδας φαστ φουντ υπεύθυνο για την επιδημία

 17.07.2026 - 23:47
Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος θα ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό πριν από την άφιξη του Αντόνιο Γκουτέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Σύσκεψη αρχηγών πριν από την άφιξη Γκουτέρες: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  17.07.2026 - 21:54
Η ώρα της αλήθειας για Σάντη, «Κράτος Μαφία» και Videogate

Η ώρα της αλήθειας για Σάντη, «Κράτος Μαφία» και Videogate

  •  17.07.2026 - 22:15
Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο

  •  17.07.2026 - 22:37
Στον αέρα χιλιάδες εκπαιδευτικοί; Έντονες αντιδράσεις για το νέο σύστημα διορισμών

Στον αέρα χιλιάδες εκπαιδευτικοί; Έντονες αντιδράσεις για το νέο σύστημα διορισμών

  •  17.07.2026 - 22:55
Έφτασαν στην Κύπρο με ταχυδρομικά πακέτα: Η ΥΚΑΝ αποκάλυψε φορτίο 7 κιλών κάνναβης

Έφτασαν στην Κύπρο με ταχυδρομικά πακέτα: Η ΥΚΑΝ αποκάλυψε φορτίο 7 κιλών κάνναβης

  •  17.07.2026 - 17:08
Η εικόνα που εξόργισε πολίτη: Έβγαλε το σκύλο στη καυτή άσφαλτο ενώ εκείνος έπινε φραπέ

Η εικόνα που εξόργισε πολίτη: Έβγαλε το σκύλο στη καυτή άσφαλτο ενώ εκείνος έπινε φραπέ

  •  17.07.2026 - 21:10
Έρχεται 40άρι στην Κύπρο: Κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική

Έρχεται 40άρι στην Κύπρο: Κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική

  •  17.07.2026 - 19:11
Εβελίνα Σκίτσκο: Η ανακοίνωση από το κρεβάτι με τον σύντροφό της – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

Εβελίνα Σκίτσκο: Η ανακοίνωση από το κρεβάτι με τον σύντροφό της – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

  •  17.07.2026 - 20:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα