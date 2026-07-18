Τραγωδία στην Ουγκάντα: Νεκροί 20 μαθητές μετά από εκτροπή σχολικού λεωφορείου

Τουλάχιστον εννέα ακόμη παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά περισσότερα από 28 παιδιά λαμβάνουν φροντίδα σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με το AP, το λεωφορείο ανήκε στο σχολείο "King David Junior School" της πρωτεύουσας Καμπάλα και μετέφερε τους μαθητές πίσω στα σπίτια τους μετά από μια εκπαιδευτική εκδρομή στους διάσημους καταρράκτες Σίπι.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, καθώς βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε βράχο. Ο μοναδικός ενήλικας ανάμεσα στους νεκρούς φαίνεται να είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του σχολείου.

Φωτογραφίες δείχνουν πως από την πρόσκρουση αποκολλήθηκε ολόκληρη η οροφή του λεωφορείου, ενώ προσωπικά αντικείμενα των παιδιών σκορπίστηκαν στον δρόμο.

Ο Υπουργός Παιδείας Τζον Μουγίνγκο ανακοίνωσε την καθολική αναστολή όλων των σχολικών εκδρομών και περιηγήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Ελλιπής οδική ασφάλεια Τα τροχαία δυστυχήματα είναι εξαιρετικά συχνά στην Ουγκάντα και αποδίδονται συνήθως στην κακή συντήρηση των οχημάτων, την υπερβολική ταχύτητα και το κακό οδικό δίκτυο. Μάλιστα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ακόμη 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό σε απομακρυσμένη περιοχή της βόρειας Ουγκάντας. Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των Ηνωμένων Εθνών, η Αφρική έχει το χειρότερο ρεκόρ οδικής ασφάλειας παγκοσμίως, με περισσότερους από 300.000 θανάτους ετησίως και περίπου 26 θανάτους ανά 100.000 ανθρώπους, την ώρα που η Ευρώπη καταγράφει περίπου 20.000 ετήσιους θανάτους με πολύ μεγαλύτερη οδική κυκλοφορία.