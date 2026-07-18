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Ταξίδια: Τρέξε να προλάβεις - Φθηνά εισιτήρια για Σεπτέμβριο - Πτήσεις της Ryanair από 35€ με επιστροφή – 18 επιλογές κάτω από 100 ευρώ

 18.07.2026 - 07:29
Ταξίδια: Τρέξε να προλάβεις - Φθηνά εισιτήρια για Σεπτέμβριο - Πτήσεις της Ryanair από 35€ με επιστροφή – 18 επιλογές κάτω από 100 ευρώ

Αν σου αρέσει να ταξιδεύεις και ψάχνεις συνεχώς ευκαιρίες για εισιτήρια τότε είσαι στο σωστό άρθρο.

Ευκαιρία να προγραμματίσεις ένα ταξιδάκι στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο.

Στο site της Ryanair μπορείτε να βρείτε για το Aυγούστο ναύλους από 35€ από Πάφο με επιστροφή

Οι παραπάνω τιμές δεν αφορούν επίσημη προσφορά της εταιρίας, αλλά ναύλους που μπορείτε να εντοπίσετε μέσω του low fare calendar. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου (13 Iουλίου). Να θυμάστε επίσης ότι οι ναύλοι αυτοί ισχύουν για συγκεκριμένες πτήσεις κι όχι για όλες τις πτήσεις αυτών των προορισμών.

Εμείς έχουμε ρυθμίσει το ημερολόγιο για  ταξίδια 3-4 ημερών, αλλά αυτό μπορείτε να το αλλάξετε πολύ εύκολα από την σχετική μπάρα αναζήτησης. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δείτε παρακάτω τους προορισμούς

 

Από Πάφο

 

Στο βασικό ναύλο της Ryanair περιλαμβάνεται μόνο τσάντα πλάτης.

Εμείς σαν ταξιδιώτες, σε παρόμοιας διάρκειας ταξίδια, ταξιδεύουμε μόνο με τσάντα πλάτης. Πιο συγκεκριμένα, από το 2017 (!) χρησιμοποιούμε τσάντες της εταιρίας Cabin Zero, και δεν έχουν ακόμα κανένα σημάδι φθοράς μετά από δεκάδες ταξίδια, αλλά και καθημερινής χρήσης. Με τις διαστάσεις 28L και 36L μπορείτε να έχετε πολύ άνετο  ταξίδι. Με κατάλληλο δίπλωμα, η διάσταση των 36L μπορεί να χωρέσει ακόμα περισσότερα από μια χειραποσκευή, προσφέροντας παράλληλα θήκη για laptop και εσωτερικές θήκες

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