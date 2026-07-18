Η εβδομάδα που συγκλόνισε την Κύπρο - Τραγωδία, πολύκροτες δίκες και διπλωματικές εξελίξεις

Η τραγωδία στη Χλώρακα με τον θάνατο του τρίχρονου παιδιού από τη Βρετανία εισέρχεται πλέον στην τελική φάση της ανακριτικής διερεύνησης, καθώς ο φάκελος της υπόθεσης οδηγείται στη Νομική Υπηρεσία. Την ίδια ώρα, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου αποφάσισε πως η πολύκροτη δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της φύσης των κατηγοριών και της ανάγκης προστασίας της παραπονούμενης.

Παράλληλα, νέα δυναμική αποκτά και το Κυπριακό, καθώς επιβεβαιώθηκε η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τις προσπάθειες επανεκκίνησης της διαδικασίας των συνομιλιών.

Στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για την τραγωδία στη Χλώρακα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης που συγκλόνισε το παγκύπριο, με θύμα το τρίχρονο αγόρι από τη Βρετανία, το οποίο έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στη Χλώρακα.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Πάφου έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του ανακριτικού έργου και προχωρούν πλέον στην κατάθεση του πλήρους φακέλου στη Νομική Υπηρεσία, από όπου θα ληφθούν οι τελικές οδηγίες για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών αποτέλεσαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 37χρονου πατέρα του παιδιού, ο οποίος εξακολουθεί να τελεί υπό κράτηση. Οι επιστημονικές αναλύσεις ήταν αρνητικές, γεγονός που αποκλείει το ενδεχόμενο να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών κατά τον χρόνο του τραγικού περιστατικού.

Το εύρημα αυτό ενσωματώνεται πλέον στο ανακριτικό υλικό, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Αστυνομία θα ζητήσει οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα για το κατά πόσο η υπόθεση θα καταχωριστεί άμεσα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ή εάν ο 37χρονος θα αφεθεί προσωρινά ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο πατέρας αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες που αφορούν πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, καθώς και παραλείψεις που σχετίζονται με το καθήκον φροντίδας και τη μέριμνα του ανήλικου παιδιού.

Παράλληλα, μέσω του δικηγόρου του υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης, υποστηρίζοντας ότι η περαιτέρω κράτησή του δεν εξυπηρετεί πλέον ανακριτικούς σκοπούς. Όπως αναφέρεται στην επιστολή του συνηγόρου του, ο ίδιος επιθυμεί να βρεθεί δίπλα στη σύζυγό του ώστε να μπορέσουν μαζί να ενημερώσουν την πεντάχρονη κόρη τους για τον θάνατο του μικρού της αδελφού, καθώς μέχρι στιγμής της έχουν αναφέρει μόνο ότι νοσηλεύεται.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νεκροτομή, ο θάνατος του τρίχρονου προήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις που προκλήθηκαν από την πτώση από μεγάλο ύψος.

Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος

Σημαντική δικαστική εξέλιξη σημειώθηκε και στην πολύκροτη υπόθεση του Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου αποφάσισε ότι η δίκη θα διεξαχθεί αποκλειστικά κεκλεισμένων των θυρών.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, το οποίο τελικά δεν αμφισβητήθηκε από την υπεράσπιση, με το Δικαστήριο να κρίνει πως η προστασία της παραπονούμενης και η φύση των αδικημάτων επιβάλλουν την πλήρη απομάκρυνση του κοινού και των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης από την αίθουσα.

Ακόμη και η διαδικασία εξέτασης του σχετικού αιτήματος πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώς μυστικότητας, προκειμένου να μην αποκαλυφθούν ευαίσθητα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα σοβαρό κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει κατηγορίες για βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση με άλλη πράξη, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, καθώς και χορήγηση ουσίας με σκοπό την εξουδετέρωση της αντίστασης του θύματος.

Ο ίδιος απέρριψε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας μη παραδοχή ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 27 Ιουλίου και θα συνεχιστεί καθημερινά έως και τις 31 Ιουλίου, με το Δικαστήριο να εξετάζει την υπόθεση σε πέντε συνεχόμενες δικάσιμες.

Νέα κινητικότητα στο Κυπριακό – Στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες

Στο πολιτικό σκηνικό, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η επιβεβαιωμένη πλέον επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αποστολής των Καλών του Υπηρεσιών και αποτελεί ένδειξη της συνέχισης των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση του διαλόγου και τη δημιουργία προϋποθέσεων επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό.

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Αντόνιο Γκουτέρες θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ θα πραγματοποιήσει επαφές και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κύπρο θα βρίσκεται και η προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με στόχο την προετοιμασία των επαφών και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για περαιτέρω πρόοδο.

Ενόψει της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και συντονισμός των πολιτικών δυνάμεων για τις εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Οι επαφές του Γενικού Γραμματέα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία τα Ηνωμένα Έθνη επιχειρούν να διατηρήσουν ζωντανή τη διαδικασία των συνομιλιών και να δημιουργήσουν συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα βήματα στο Κυπριακό.

Με την κοινωνία να παρακολουθεί στενά τις δικαστικές εξελίξεις και το πολιτικό ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην επικείμενη επίσκεψη Γκουτέρες, οι επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα πυκνές σε γεγονότα, τόσο στο πεδίο της Δικαιοσύνης όσο και στο μέτωπο του εθνικού ζητήματος.