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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα: Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα 18 Ιουλίου

 18.07.2026 - 10:09
Πρωτοσέλιδα: Τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα 18 Ιουλίου

Η επικείμενη κάθοδος του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, η ανησυχία για τον παιδικό καρκίνο, ο ανασχηματισμός και η αποχώρηση της Υπουργού Γεωργίας, καθώς και η ακρίβεια και η άνοδος των τιμών είναι ανάμεσα στα θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το Σάββατο.

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Ο Γκουτέρες έρχεται πριν ναυαγήσει η διαδικασία», αναφέρεται στην επικείμενη κάθοδο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η επίσκεψή του αποκαλύπτει πως δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για νέα διάσκεψη για το Κυπριακό. Αλλού γράφει ότι οι Τούρκοι ξεκίνησαν τον αγωγό φυσικού αερίου, με σχεδιασμό που, όπως αναφέρει, δεν περιορίζεται στην τροφοδότηση των κατεχομένων. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην υπόθεση των 15 κιλών κοκαΐνης και στο πρόγραμμα μαρτύρων.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Ανησυχία για τον παιδικό καρκίνο», γράφει ότι τα περιστατικά παιδικού καρκίνου στην Κύπρο παρουσιάζουν αύξηση 10% σε σχέση με την Ευρώπη, με την εφημερίδα να αναφέρεται σε στοιχεία για την επίπτωση της νόσου και στην ανάγκη παρακολούθησης των παραγόντων κινδύνου. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στο διήμερο 28-29 Ιουλίου, το οποίο, όπως γράφει, θα κρίνει πολλά για το Κυπριακό. Αλλού γράφει ότι παραμένουν κενά στο κράτος δικαίου, με βάση έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Τελευταίο χαρτί του Γκουτέρες», γράφει ότι από τις επαφές του ΓΓ του ΟΗΕ επί τόπου θα κριθούν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, καθώς, όπως αναφέρει, χρειάζεται το ειδικό βάρος του ιδίου για να σωθεί η προσπάθεια. Αλλού γράφει ότι τέσσερα ποδοσφαιρικά γήπεδα πήραν κόκκινη από την Αστυνομία, λόγω σοβαρών ελλείψεων σε θέματα ασφάλειας. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι κατέλαβαν παραλία και διώχνουν επισκέπτες, γράφοντας για ξύλινα παραπήγματα, τροχόσπιτα και περιφραγμένους χώρους σε παραλία της Λάρνακας.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Οι τιμές ανεβαίνουν, η κυβέρνηση κρύβεται», γράφει ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,1%, με ακριβά ψώνια, ακριβό ρεύμα και ακριβή αδιαφορία, όπως αναφέρει. Αλλού γράφει ότι η επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο προσδοκεί να ανακοινώσει σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό και επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις αντιδράσεις για την αδειοδότηση του Limassol Mall και γράφει ότι η Κυβέρνηση περιφρόνησε τις απόψεις των τοπικών αρχών.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο θέμα της με τίτλο «Ο ανασχηματισμός φέρνει αποχώρηση Υπουργού», αναφέρεται στην αποχώρηση της Μαρίας Παναγιώτου από το Υπουργείο Γεωργίας και στις πολιτικές διεργασίες που προκαλεί ο ανασχηματισμός. Αλλού γράφει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε νέες εξελίξεις στην υπόθεση των δολοφονιών των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού το 1996. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στις καταγγελίες της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου για τις ζημιές σε μηχανισμούς πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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