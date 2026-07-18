Μητέρα έκαψε μέχρι θανάτου το 3 μηνών μωρό της με πιστολάκι – «Πολύ αργά για δάκρυα» της φώναξαν στο δικαστήριο

Η Γκάρτσορ ξέσπασε σε λυγμούς καθώς οι αστυνομικοί την οδηγούσαν στα κρατητήρια μετά την ετυμηγορία των ενόρκων για τον θάνατο της κόρης της, ο οποίος σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023. Την ώρα που αποχωρούσε κλαίγοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου, ένας θεατής από το κοινό φώναξε: «Είναι πολύ αργά για δάκρυα».

Το βρέφος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα από πιστολάκι

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, η τρίμηνη Ντάλια-Ρόουζ υπέστη εγκαύματα στο 18% της επιφάνειας του σώματός της, όταν η μητέρα της έστρεψε πάνω της ένα πιστολάκι μαλλιών. Η εισαγγελική αρχή υποστήριξε ότι η 28χρονη είχε προηγουμένως καταναλώσει αλκοόλ.

Το άτυχο βρέφος βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι της μητέρας του, στο σπίτι της οικογένειας στο Πίτερχεντ του Αμπερντίνσαϊρ. Οι τραυματισμοί ήταν τόσο σοβαροί, ώστε ένας διασώστης που έφτασε στο σημείο θεώρησε αρχικά ότι το σώμα του παιδιού βρισκόταν σε αποσύνθεση, ενώ ειδικοί κατέθεσαν πως δεν είχαν συναντήσει ποτέ στο παρελθόν παρόμοια περίπτωση.

Η Κόρτνεϊ Γκάρτσορ αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και είχε ισχυριστεί σε συγγενείς και φίλους ότι η κόρη της πέθανε από το Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου.

Η κλήση στο 999 και τα στοιχεία της έρευνας

Οι ένορκοι άκουσαν επίσης την ηχογράφηση της κλήσης που έκανε η κατηγορούμενη στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999, στην οποία ανέφερε ότι η μικρή Ντάλια-Ρόουζ είχε γίνει «μωβ» ενώ κοιμόταν.

Το βρέφος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα από πιστολάκι

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, η τρίμηνη Ντάλια-Ρόουζ υπέστη εγκαύματα στο 18% της επιφάνειας του σώματός της, όταν η μητέρα της έστρεψε πάνω της ένα πιστολάκι μαλλιών. Η εισαγγελική αρχή υποστήριξε ότι η 28χρονη είχε προηγουμένως καταναλώσει αλκοόλ.

Το άτυχο βρέφος βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι της μητέρας του, στο σπίτι της οικογένειας στο Πίτερχεντ του Αμπερντίνσαϊρ. Οι τραυματισμοί ήταν τόσο σοβαροί, ώστε ένας διασώστης που έφτασε στο σημείο θεώρησε αρχικά ότι το σώμα του παιδιού βρισκόταν σε αποσύνθεση, ενώ ειδικοί κατέθεσαν πως δεν είχαν συναντήσει ποτέ στο παρελθόν παρόμοια περίπτωση.

Η Κόρτνεϊ Γκάρτσορ αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και είχε ισχυριστεί σε συγγενείς και φίλους ότι η κόρη της πέθανε από το Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου.

Η κλήση στο 999 και τα στοιχεία της έρευνας

Οι ένορκοι άκουσαν επίσης την ηχογράφηση της κλήσης που έκανε η κατηγορούμενη στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999, στην οποία ανέφερε ότι η μικρή Ντάλια-Ρόουζ είχε γίνει «μωβ» ενώ κοιμόταν.

Ωστόσο, η ανάλυση DNA αποκάλυψε γενετικό υλικό της Ντάλια-Ρόουζ πάνω στο πιστολάκι μαλλιών, όπως αναφέρει η Daily Mail. Ο εισαγγελέας Άλαν Κάμερον επισήμανε ότι τη στιγμή του περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν μόνο η μητέρα και το βρέφος, γεγονός που, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, σημαίνει ότι μόνο η Κόρτνεϊ Γκάρτσορ μπορούσε να είχε θέσει σε λειτουργία τη συσκευή.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικαστής προσφέρθηκε να παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη στους ενόρκους, εφόσον το επιθυμούσαν, επισημαίνοντας ότι «όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε πως επρόκειτο για μια εξαιρετικά οδυνηρή και σοκαριστική υπόθεση».

Είχε επιστρέψει στο σπίτι μετά από έξοδο με φίλους

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο έδειχνε την Κόρτνεϊ Γκάρτσορ να επιστρέφει στο σπίτι περίπου στις 4 τα ξημερώματα, έπειτα από έξοδο με φίλους κατά την οποία είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Περίπου στις 9:40 το πρωί κάλεσε το 999, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρή την κόρη της, χωρίς ωστόσο να αναφέρει οτιδήποτε σχετικά με τη χρήση πιστολακίου μαλλιών.

Ο συνήγορός της, Μάρεϊ Μακάρα, ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η πελάτισσά του αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η δήλωση της αστυνομίας μετά την ετυμηγορία

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο επιθεωρητής Τζέιμς Κάλαντερ δήλωσε ότι τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα και πρέπει να προστατεύονται, επισημαίνοντας πως ο θάνατος οποιουδήποτε παιδιού είναι ιδιαίτερα τραγικός, ενώ όταν προέρχεται από το χέρι γονέα είναι εξαιρετικά σοκαριστικός.

Όπως ανέφερε, όλοι όσοι συμμετείχαν στην έρευνα επηρεάστηκαν βαθιά από τις συνθήκες θανάτου της Ντάλια-Ρόουζ, όμως αποστολή τους ήταν να αποκαλύψουν την αλήθεια και να οδηγήσουν τον υπεύθυνο στη Δικαιοσύνη.

Ο ίδιος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ιδιαίτερα δύσκολη και ευαίσθητη έρευνα, εξήρε τον επαγγελματισμό των αστυνομικών και των συνεργαζόμενων υπηρεσιών, ενώ αναγνώρισε και τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι οι πληροφορίες που παρείχαν οι πολίτες αποδείχθηκαν πολύτιμες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξασφάλιση της καταδίκης.

Η Κόρτνεϊ Γκάρτσορ θα οδηγηθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Εδιμβούργου στις 14 Αυγούστου, όταν και θα ανακοινωθεί η ποινή της.