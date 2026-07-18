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ΔΙΕΘΝΗ

Παραίτηση Γερμανού αξιωματούχου λόγω απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας

 18.07.2026 - 17:05
Παραίτηση Γερμανού αξιωματούχου λόγω απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας

Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν υπέβαλε πριν από λίγη ώρα την παραίτησή του, υπό το βάρος των αντιδράσεων που είχε προκαλέσει η γέννηση του παιδιού του ιδίου και του συζύγου του με παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ.

«Συνειδητοποίησα ότι η προσωπική μου ευτυχία από τη δημιουργία οικογένειας είναι ασυμβίβαστη με το πολιτικό μου αξίωμα. Η ισορροπία μεταξύ της ιδιωτικής μου απόφασης να αποκτήσω παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας και των κατανοητών προσδοκιών στο πρόσωπό μου ως προέδρου της κοινοβουλευτικής μας ομάδας έχει γίνει δυσκολότερη από ό,τι περίμενα», γράφει ο κ. Σπαν σε επιστολή του την οποία έχει στη διάθεσή του το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Προηγουμένως ο Γενς Σπαν είχε ενημερώσει για την απόφασή του τόσο τον καγκελάριο και αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς όσο και τον αρχηγό της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ, ευχαριστώντας τους για την εμπιστοσύνη τους.

Στην επιστολή του ο κ. Σπαν επικαλείται τη «συνεχιζόμενη συζήτηση» γύρω από τον τρόπο μέσω του οποίου έγινε πατέρας, καθώς η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία.  

Η πίεση προκειμένου να παραιτηθεί αυξανόταν συνεχώς και προερχόταν κυρίως από κύκλους του ίδιου του κόμματός του. Επιπλέον, τα περισσότερα γερμανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά» εκ μέρους του τέως αρχηγού της ΚΟ, καθώς ο ίδιος, από τη θέση του, αλλά και παλαιότερα ως Υπουργός Υγείας, είχε κατ' επανάληψη ταχθεί κατά της διαδικασίας απόκτησης παιδιού με παρένθετη μητέρα, μιλώντας μάλιστα για «ενοικιαζόμενη μήτρα» της γυναίκας που κυοφορεί για λογαριασμό άλλων.

«Ο Γενς Σπαν τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τη γερμανική νομοθεσία», έγραφε σήμερα ενδεικτικά η Frankfurter Allgemeine Zeitung, ενώ ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χθες, αντιμετωπίζοντας καταιγισμό ερωτήσεων, περιορίστηκε να δηλώσει ότι ο Καγκελάριος συνεχάρη τον Γενς Σπαν για τη γέννηση του παιδιού.

Σύμφωνα με την BILD, ο κ. Μερτς κάλεσε τον συνεργάτη του να παραιτηθεί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα, καθώς ο Καγκελάριος βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο Ζάουερλαντ, από όπου αύριο θα παραχωρήσει την καθιερωμένη «θερινή» τηλεοπτική του συνέντευξη. Προηγουμένως ο Φρίντριχ Μερτς είχε μιλήσει με επικεφαλής τοπικών οργανώσεων, βολιδοσκοπώντας το κλίμα που επικρατούσε στη βάση του κόμματος και η γενική εικόνα, αναφέρει η εφημερίδα, ήταν αρνητική.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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