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Γιατί οι χρήστες της Apple κάνουν ουρά στα καταστήματα της Xiaomi;

 18.07.2026 - 15:24
Γιατί οι χρήστες της Apple κάνουν ουρά στα καταστήματα της Xiaomi;

Η αγορά των αξεσουάρ για smartphone συχνά θυμίζει μονόδρομο, ειδικά για τους χρήστες iPhone που έχουν συνηθίσει στις υψηλές τιμές του οικοσυστήματος της Apple. Ωστόσο, η τελευταία γενιά περιφερειακών της Xiaomi αποδεικνύει πως δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να έχεις premium αισθητική, εργονομία και υψηλές επιδόσεις.

Ένα από αυτά είναι το power bank της Xiaomi που δεν είναι ένα ογκώδες «τούβλο» για τη φόρτιση ενός smartphone. Είναι ένα εξαιρετικά στοχευμένο gadget. Με πάχος μόλις 6 χιλιοστών και βάρος 98 γραμμαρίων, δίνει την αίσθηση μιας λεπτής, κομψής μεταλλικής κάρτας. Κουμπώνει μαγνητικά στην πλάτη οποιουδήποτε iPhone (ή Qi2-συμβατού Android) με απίστευτη σταθερότητα, προσφέροντας την απαραίτητη ενέργεια χωρίς να καταστρέφει το λεπτό προφίλ του τηλεφώνου και χωρίς να προσθέτει ενοχλητικό βάρος στην τσέπη.

Στην πράξη, η απόδοσή του εντυπωσιάζει. Η μπαταρία των 5.000mAh -βασισμένη σε προηγμένη τεχνολογία σιλικόνης-άνθρακα- προσφέρει ασύρματη φόρτιση έως 15W και ταχύτατη ενσύρματη φόρτιση μέσω USB-C έως 22.5W, ενώ υποστηρίζει και ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών.

Παράλληλα είναι πιο ελαφρύ και ταχύτερο και με μεγαλύτερη χωρητικότητα από το αντίστοιχο MagSafe Battery της Apple, κοστίζοντας σχεδόν τα μισά χρήματα. Συγκεκριμένα η τιμή του power bank της Xiaomi ανέρχεται στα 59,90 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως στην ελληνική αγορά βρήκαμε το ίδιο προϊόν σε σχεδόν διπλάσια τιμή!

Η αγορά των αξεσουάρ για smartphone συχνά θυμίζει μονόδρομο, ειδικά για τους χρήστες iPhone που έχουν συνηθίσει στις υψηλές τιμές του οικοσυστήματος της Apple. Ωστόσο, η τελευταία γενιά περιφερειακών της Xiaomi αποδεικνύει πως δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να έχεις premium αισθητική, εργονομία και υψηλές επιδόσεις.

 

Ένα από αυτά είναι το power bank της Xiaomi που δεν είναι ένα ογκώδες «τούβλο» για τη φόρτιση ενός smartphone. Είναι ένα εξαιρετικά στοχευμένο gadget. Με πάχος μόλις 6 χιλιοστών και βάρος 98 γραμμαρίων, δίνει την αίσθηση μιας λεπτής, κομψής μεταλλικής κάρτας. Κουμπώνει μαγνητικά στην πλάτη οποιουδήποτε iPhone (ή Qi2-συμβατού Android) με απίστευτη σταθερότητα, προσφέροντας την απαραίτητη ενέργεια χωρίς να καταστρέφει το λεπτό προφίλ του τηλεφώνου και χωρίς να προσθέτει ενοχλητικό βάρος στην τσέπη.

Στην πράξη, η απόδοσή του εντυπωσιάζει. Η μπαταρία των 5.000mAh -βασισμένη σε προηγμένη τεχνολογία σιλικόνης-άνθρακα- προσφέρει ασύρματη φόρτιση έως 15W και ταχύτατη ενσύρματη φόρτιση μέσω USB-C έως 22.5W, ενώ υποστηρίζει και ταυτόχρονη φόρτιση δύο συσκευών.

Παράλληλα είναι πιο ελαφρύ και ταχύτερο και με μεγαλύτερη χωρητικότητα από το αντίστοιχο MagSafe Battery της Apple, κοστίζοντας σχεδόν τα μισά χρήματα. Συγκεκριμένα η τιμή του power bank της Xiaomi ανέρχεται στα 59,90 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως στην ελληνική αγορά βρήκαμε το ίδιο προϊόν σε σχεδόν διπλάσια τιμή!

Είναι σαφές ότι η Apple εξακολουθεί να διατηρεί το πλεονέκτημα της απόλυτης, απρόσκοπτης ενσωμάτωσης στο δικό της οικοσύστημα. Όμως, η Xiaomi προσφέρει πλέον κατασκευές τόσο προσεγμένες και πλούσιες σε δυνατότητες, που σε κάνουν αναπόφευκτα να αναρωτιέσαι πόσο από το «premium» κόστος των παραδοσιακών αξεσουάρ αφορά την ουσιαστική τεχνολογία και πόσο απλώς το λογότυπο της εταιρείας.

Για όποιον αναζητά ευελιξίαdesign και πραγματικό value for money, η πρόταση της Xiaomi αποτελεί μονόδρομο.

 

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