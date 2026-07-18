Καύσωνας σε εξέλιξη: Έκτακτη σύσκεψη στην Πυροσβεστική για τον κίνδυνο πυρκαγιών - «Δύσκολες οι επόμενες ημέρες»

Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, προσθέτοντας ότι σκοπός της σύσκεψης, η οποία θα γίνει στις 08:15 στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο Κέντρο Συντονισμού, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, κρατικών και άλλων, «είναι να αποφασιστούν τα έκτακτα μέτρα, τα οποία πρέπει να λάβουμε, στη βάση των μετεωρολογικών δεδομένων και της πρόβλεψης ότι οι επόμενες ημέρες θεωρούνται δύσκολες, λόγω της υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κάνει αρκετά για να λειτουργεί πολύ στην πρόληψη μιας πυρκαγιάς και για να είναι έτοιμη για οποιοδήποτε συμβάν», υπογράμμισε.

«Ουσιαστικά η ζημιά που μπορεί να επιφέρει μία μεγάλη πυρκαγιά είναι πολύ λίγη, από πλευράς κόστους, όταν κάνεις πρόληψη», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι εντός του 2026 η Πυροσβεστική έχει ανταποκριθεί σε 1.350 πυρκαγιές, από τις οποίες πέραν του 10% «θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πολύ άσχημες πυρκαγιές».

Ανέφερε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών είναι από αμέλεια και κάλεσε το κοινό «να μην υποτιμά οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνει», όπως, μεταξύ άλλων, η απόρριψη αποτσίγαρου, οι σκόπιμες καύσεις (όπως καθαρισμός χόρτων), οι εργασίες στην ύπαιθρο, τα θερμά εργαλεία και η απόρριψη σκουπιδιών που αποτελεί πηγή ανάφλεξης. Πρόσθεσε ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι βάζουν και πυρκαγιά στα σκουπίδια που απορρίπτουν.

«Με τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι πολύ εύκολη και η έναρξη και η εξάπλωση μιας πυρκαγιάς», τόνισε.

Ο κ. Κεττής είπε ότι κάποιες πυρκαγιές δεν είναι τυχαίες αλλά κακόβουλες και κάλεσε το κοινό να δίνει πληροφορίες, να επιτηρεί, να παρατηρεί και να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για ύποπτες κινήσεις.

Ανέφερε επίσης ότι η διαχείριση μιας πυρκαγιάς δεν είναι καθόλου εύκολη και σε αυτό παίζει ρόλο μεταξύ άλλων η υγρασία της εύφλεκτης ύλης αλλά και της ατμόσφαιρας, το πλέον σημαντικό η ποσότητα και το είδος της εύφλεκτης ύλης, το έδαφος και οι άνεμοι.

Ο κ. Κεττής είπε στο ΚΥΠΕ ότι «ένα πολύ σημαντικό μέτρο, το οποίο μας έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η εξασφάλιση προωθητών γαιών και βυτιοφόρων, με κονδύλι πέραν του €1,2 εκατομμυρίων», τα οποία βρίσκονται σε επιφυλακή, σε στρατηγικά σημεία στις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

«Η χρήση αυτών των προωθητών γαιών σε μία πυρκαγιά και του βυτιοφόρου για προμήθεια νερού, είναι πολύ σημαντική στην καταστολή και στη δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων για να ανακοπεί μια πυρκαγιά αλλά και στην διάνοιξη οδών προς τα πεζοπόρα τμήματα και των μηχανοκίνητων εξοπλισμών για να μπορούν να επέμβουν σε μία πυρκαγιά», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη βάλει σε λειτουργία το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων που έχει δημιουργηθεί και εγκατασταθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους €6,5 εκατομμύρια, με υπερσύγχρονα μηχανήματα.

Είπε ακόμη ότι μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης «είμαστε στη διαδικασία να παραλάβουμε 10 δεξαμενές προμήθειας νερού των 56.000 λίτρων που θα τοποθετηθούν σε σημεία τα οποία δεν είναι κοντά θάλασσα και υδατοφράκτες έτσι ώστε «να είμαστε πιο κοντά στην πυρκαγιά».

Ανέφερε επίσης ότι φέτος έχουν συσταθεί ομάδες πρόληψης πυρκαγιών, με επαγγελματίες πυροσβέστες, επενδύοντας στην πρόληψη και οι οποίοι έχουν άμεση επαφή με τους κοινοτάρχες.

Αναφέρθηκε επίσης στα χρήματα που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία να διατεθούν για την πρόληψη πυρκαγιών, καθώς και στο γεγονός ότι υπάρχουν καταγεγραμμένοι 850 σκουπιδότοποι παγκύπρια, εκ τους οποίους οι 250 έχουν εντοπιστεί το τελευταίο διάστημα από την Πυροσβεστική.

Αναφερόμενος σε σειρά μέτρων που λήφθηκαν, ο κ. Κεττής είπε ότι φέτος υπάρχουν 13 πρωτεύοντα πτητικά μέσα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά στην καταστολή πυρκαγιών, πέραν από τα δευτερεύοντα μέσα των βρετανικών βάσεων.

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν τα ελικόπτερα της Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς ως βοηθητικά μέσα, αλλά και οι διακρατικές συνεργασίες που έχουν με το Ισραήλ και την Ελλάδα αλλά και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό rescEU, που μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, της Πολιτείας Άμυνας, όταν ζητήσουμε την βοήθεια τους είναι πρόθυμοι να δώσουν την ανάλογη βοήθεια.

Είπε ακόμη ότι έχουμε τοποθετήσει ένα αρκετά ικανοποιητικό αριθμό καμερών σε διάφορες περιοχές, οι οποίες καλύπτουν οπτικά ένα ευρύ φάσμα τις υπαίθρου και υπάρχει συνεχής και ζωντανή εικόνα στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, αλλά και στους κατά τόπους κεντρικούς πυροσβεστικούς σταθμούς.

Σημείωσε ότι οι κάμερες είναι τοποθετημένες στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής ανέφερε επίσης ότι έχουν προσληφθεί επιπλέον 60 άτομα ως τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό με το οποίο ενισχύθηκαν οι σταθμοί υπαίθρου, ενώ «λειτουργούμε τα παρατηρητήρια, από τα οποία υπάρχει διά ζώσης παρακολούθηση περιοχών».

Σημείωσε ότι αυξήθηκαν στους 7 οι σταθμοί υπαίθρου που λειτουργούν 24 ώρες, ενώ αναφέρθηκε στις συνεργασίες που έχει Πυροσβεστική με άλλες υπηρεσίες.

«Υπάρχει συνεργασία και όλοι εργαζόμαστε για τον κοινό στόχο και σκοπό της πρόληψης αλλά και της καταστολής με κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες», πρόσθεσε.

Ο κ. Κεττής αναφέρθηκε και στη συνδρομή των οργανωμένων εθελοντικών συνόλων τα οποία μπήκαν στα σχέδια δράσης της Πυροσβεστικής.

Είπε ακόμη ότι εντοπίστηκαν παγκύπρια οι δυνατότητες για λήψη νερού και έχει καταγράφει ένας μεγάλος αριθμός διατρήσεων και πρόσθεσε ότι έχει κατακυρωθεί η προσφορά για ηλεκτροπτικά συστήματα τα οποία θα καταγράφουν και θα αναλύουν μια πυρκαγιά.

Σημείωσε ότι αυτά τα συστήματα θα τοποθετηθούν, εκτός από όλες τις περιοχές υπαίθρου, και σε βιομηχανικές περιοχές, αλλά και στο ενεργειακό κέντρο.

Αναφέρθηκε επίσης σε συνεργασία με το Τμήμα Μετεωρολογίας με στόχο την πρόληψη αλλά και στις ομάδες της Πυροσβεστικής που χειρίζονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Είπε ακόμη ότι στις κρίσιμες ώρες της ημέρας υπάρχουν έμφορτα πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία περιπολούν σε διάφορες περιοχές στη βάση και των μετεωρολογικών δεδομένων, ενώ αναφέρθηκε και στις συνεχείς περιπολίες μηχανοκίνητων οχημάτων.

Οι ενέργειες άλλων εμπλεκόμενων φορέων για πρόληψη

Εξάλλου, ο κ. Κεττής αναφέρθηκε σε στις ενέργειες που γίνονται από όλα τα υπόλοιπα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες για πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα, είπε, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα παραχωρήσει πιστώσεις συνολικού ύψους €3 εκ. στα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για τον καθαρισμό ή την καλλιέργεια εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης ή άλλων περιοχών ή/και αναγκαία κλαδέματα.

Παράλληλα έχει αυξήσει το ποσοστό της επιχορήγησης των Κοινοτήτων για αγορά μονοκάμπινου πυροσβεστικού οχήματος από 50% σε 80% από τον Μάιο 2025. Έκτοτε έχουν εγκριθεί σχετικά αιτήματα από 54 Κοινότητες.

Ο κ. Κεττής υπενθύμισε ότι από τις 24 Απριλίου δημοσιεύθηκε Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών για απαγόρευση χρήσης εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες στην ύπαιθρο όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Το Υπουργείο έχει αναθεωρήσει τον τρόπο αποζημίωσης των ιδιοκτητών ιδιωτικών οχημάτων/μηχανημάτων που συνδράμουν στην κατάσβεση πυρκαγιών, ώστε οι όροι αποζημίωσης να καταστούν ελκυστικότεροι και να επιλυθεί το πρόβλημα της μη ανταπόκρισής τους.

Σημαντικό είναι επίσης το έργο των Επαρχιακών Διοικήσεων που προχωρούν στην αποψίλωση χόρτων από ερείσματα δρόμων και σε καθαρισμό αγροτικών δρόμων και ενημερώνουν τις κοινότητες για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη λήψη μέτρων για πρόληψη πυρκαγιών.

Οι Επαρχιακές Διοικήσεις έχουν επίσης υπογράψει συμφωνίες με ανάδοχους για την τοποθέτηση προωθητών γαιών και βυτιοφόρων, τα οποία βρίσκονται σε επιφυλακή σε στρατηγικά σημεία στις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου.

Ακόμη έχει γίνει εγγραφή των πυροσβεστικών οχημάτων των Επαρχιακών Διοικήσεων που διαθέτουν ντεπόζιτο νερού και αντλία πυρόσβεσης ως «πυροσβεστικής ή/και άλλης χρήσης», ώστε να μπορούν με ασφάλεια να συνδράμουν στην κατάσβεση πυρκαγιών.

Ανέφερε ότι οι Επαρχιακές Διοικήσεις τηρούν Μητρώο Εθελοντών Κοινοτήτων και προχωρούν στον σταδιακό εξοπλισμό των εθελοντών με πυροσβεστικές στολές και εξάρτηση.

Από την πλευρά της, σημείωσε, η Πολιτική Άμυνα έχει προβεί στην επικαιροποίηση του Σχεδίου «Πολύβιος», σε συνεννόηση με τα Κοινοτικά Συμβούλια και μετά από επιτόπιες επισκέψεις σε όλες τις Κοινότητες ενώ έχει διενεργήσει επτά ασκήσεις εκκένωσης τον Μάιο-Ιούνιο 2026 και έχει ενημερώσει όλες τις κοινότητες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν σε περίπτωση εκκένωσης.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής υπενθύμισε ότι από τις 2 Ιουνίου φέτος έχει επίσης τεθεί σε λειτουργία το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (Public Warning System) - CY-Alert.

Η Πολιτική Άμυνα, είπε, έχει δημιουργήσει ομάδες επικοινωνίας με τους Κοινοτάρχες και τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων για αποστολή ομαδικών μηνυμάτων από το Συντονιστικό Κέντρο σε περίπτωση ανάγκης, με παράλληλη τήρηση αρχείου καταγραφής των ενεργειών της Πολιτικής Άμυνας.

Έχει επίσης παραχωρήσει 39 νέες συσκευές ασύρματης επικοινωνίας σε κοινότητες υψηλού κινδύνου για σκοπούς απρόσκοπτης επικοινωνίας.

Αναφερόμενος στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, σημείωσε ότι έχει ενεργό συμμετοχή στην πρόληψη και κατάσβεση των αγροτικών και δασικών πυρκαγιών, εκτελώντας επί 24ώρου βάσεως περιπολίες στην ύπαιθρο.

Ενδεικτικά, είπε, το 2025 έγινε ανταπόκριση σε περισσότερες από 300 κλήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών για βοήθεια στην κατάσβεση δασικών ή αγροτικών πυρκαγιών. Έγινε επίσης εντοπισμός και κατάσβεση στα πολύ αρχικά στάδια τουλάχιστον 25 πυρκαγιών σε ολόκληρη την Κύπρο, χωρίς να χρειαστεί η εμπλοκή άλλων υπηρεσιών, πρόσθεσε.

Η Υπηρεσία Θήρας διαθέτει 32 μονοκάμπινα πυροσβεστικά οχήματα εφοδιασμένα με ντεπόζιτο νερού χωρητικότητας 500 με 600 λίτρων και εξοπλισμένα με εκτοξευτήρα νερού, πρόσθεσε.

Σε σχέση με το Τμήμα Δασών, ανέφερε ότι εφαρμόζει προγράμματα επιφυλακής δασικών υπαλλήλων, ενώ είναι υπεύθυνο για την συγκρότηση και τη λειτουργία του Δασοπυροσβεστικού Σώματος.

Πραγματοποιεί εκστρατεία διαφώτισης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών ενώ συντονίζει τις υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στη δασοπυρόσβεση.

Στις 19 Μαΐου, είπε, διοργάνωσε την άσκηση πεδίου ευρείας κλίμακας «Ήφαιστος 2026»

Παράλληλα, προχώρησε στην κατασκευή και συντήρηση αντιπυρικών υποδομών εντός των κρατικών δασών, όπως πυροφυλάκια, υδατοδεξαμενές, υδροστόμια, ελικοδρόμια και συστήματα πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, το Τμήμα Δασών είναι επίσης υπεύθυνο για τη διαχείριση βλάστησης, το κόψιμο χόρτων σε δρόμους που βρίσκονται εντός κρατικών δασών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ