Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν: Νέα πλήγματα, επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις και αυξημένη ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και στη μείωση της ικανότητάς του να πραγματοποιεί επιθέσεις στην περιοχή.

Η Τεχεράνη απάντησε σχεδόν άμεσα, ανακοινώνοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε γειτονικές χώρες. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που έφεραν εκρηκτικά έπληξαν υπόστεγα αεροσκαφών και χώρους στάθμευσης που χρησιμοποιούνται από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στην βάση Σέιχ Ίσα, που θεωρείται «ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα επιχειρήσεων και επιμελητείας της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή».

Επιπλέον, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε κέντρο δεδομένων πληροφοριών στο Μπαχρέιν, γνωστό ως Batelco, καθώς επίσης προβλήτα ανεφοδιασμού καυσίμων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι Αλ Αχμάντι.

Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επίσης αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν ήταν οι βάσεις Αλ Ουντίρι και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ, καθώς και η αεροπορική βάση Αλ Αζράκ στην ανατολική Ιορδανία.

Σύμφωνα με τις Αρχές του Κουβέιτ, ένας δεύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν, από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά και διακοπή λειτουργίας αρκετών μονάδων παραγωγής, μία ημέρα μετά από ανάλογη επίθεση σε άλλο σταθμό που επίσης προκάλεσε ζημιές. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Ηλεκτρισμού, Υδάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δήλωσε ότι η επίθεση αυτή, που εξαπολύθηκε «στο πλαίσιο της απεχθούς ιρανικής επίθεσης», προκάλεσε «πυρκαγιά σε ένα από τα τμήματα του σταθμού, κάτι που κατέστησε αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων αναφορικά με τη λειτουργία» του.



Το Ιράν ανακοίνωσε ακόμη ότι κατέρριψε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την περιοχή της Μπουσέρ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από αμερικανικής πλευράς.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διεθνή ναυτιλία επικεντρώνεται στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι δύο δεξαμενόπλοια εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες όταν εισήλθαν σε ναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νότια των Στενών, αποδίδοντας το περιστατικό σε παραπλανητικές οδηγίες αμερικανικών υπηρεσιών. Η ιρανική πλευρά δεν έδωσε στοιχεία για τις σημαίες των πλοίων, τις εταιρείες διαχείρισης ή τυχόν θύματα.

Η εκδοχή αυτή απορρίφθηκε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία διέψευσε ότι σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό ή ότι υπήρξε εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν τέσσερα δεξαμενόπλοια, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των πλοίων ή την τύχη των πληρωμάτων τους, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των σχετικών ισχυρισμών.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, καθώς κάθε νέα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή αυξάνει τον κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη διακίνηση ενεργειακών φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα