Αρχιεπίσκοπος: Ελπίδα ότι ο Γκουτέρες θα υποστηρίξει τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου σε δηλώσεις στην Πάφο, όπου λειτούργησε στο παρεκκλήσι του Αγίου Φωτίου, στην παιδική κατασκήνωση της Μητρόπολης Πάφου στην περιοχή της Μονής, κοντά στην κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα υποστηρίξει τις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αυτό που αναμένουμε να ακούσουμε, συνέχισε ο Αρχιεπίσκοπος, είναι μια λύση σύμφωνη με τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς καμία προκατάληψη και φόβο από τους ισχυρούς.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η ενεργότερη εμπλοκή στην διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί εχέγγυο για μια λύση που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κατοίκων του νησιού ανέφερε ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας προστατεύσει από κάποιες αυθαιρεσίες, όπως είπε.

Θα εξαρτηθεί, βέβαια και από εμάς, κατέληξε, πόσο θα επιμείνουμε στις αρχές μας, χωρίς να υποχωρήσει η δική μας πλευρά σε βασικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΠΗΓΗ: news.rik.cy