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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στον «φούρνο» η Κύπρος: Θα μας «κάψει» ο καιρός με 40αρι - Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση

 18.07.2026 - 12:20
Στον «φούρνο» η Κύπρος: Θα μας «κάψει» ο καιρός με 40αρι - Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση

Σε ισχύ τίθεται η κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση ισχύει σήμερα, από τις 13:00 έως τις 16:00.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, η μέγιστη θερμοκρασία στις περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να φτάσει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού: 

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Σε περίπτωση καταιγίδας είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στις παράλιες περιοχές, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και της τοπικής αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει πρόσκαιρη άνοδο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

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