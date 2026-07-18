«Ξυπνήστε» τη λίμπιντο με γιόγκα – 4 στάσεις που ανεβάζουν τη σεξουαλική διάθεση

Αν θέλετε να αναζωογονήσετε τη σεξουαλική σας ενέργεια, οι ειδικοί συνιστούν τη γιόγκα — ενισχύει την αναπνοή, τη ζωτικότητα, τη συναισθηματική παρουσία και τη σύνδεση με το σώμα.

Στάσεις γιόγκα που ενισχύουν τη λίμπιντο

Η γιόγκα αναζωογονεί τη λίμπιντο δημιουργώντας μία νέα, βαθύτερη σχέση με το σώμα. Αυτή η σύνδεση ενισχύει την αυτογνωσία στις σωματικές και συναισθηματικές αισθήσεις, προϋπόθεση για να ξυπνήσει η επιθυμία. Μία πλήρης πρακτική γιόγκα διατηρεί την ισορροπία, προάγει την υγεία και μειώνει το στρες — τα θεμέλια για να ανακαλύψετε ξανά τη σεξουαλική σας πλευρά.

1. Στάσεις cat-cow (Bitilasana / Marjaiasana)

Σε τετραποδική θέση, με τις παλάμες κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τους γοφούς.

Cat: Εισπνεύστε, τεντώστε το στήθος προς τα εμπρός, τραβήξτε τους ώμους πίσω, τεντώστε την κοιλιά και ανεβάστε τη λεκάνη και την ουρά προς τα πάνω.

Cow: Εκπνεύστε, καμπυλώστε τη σπονδυλική στήλη, βάζοντας μέσα την κοιλία και σπρώξτε την ουρά μπροστά.

Οφέλη: Ενισχύει την κυκλοφορία στην περιοχή της λεκάνης, τονώνει τους μύες πυελικούς εδάφους και συνδέει την αναπνοή με την κίνηση.

2. Άνοιγμα ποδιών (Baddha Konasana)

Καθίστε με τα πέλματα ενωμένα και τα γόνατα ανοιχτά. Σηκώστε τη σπονδυλική στήλη, την κοιλιά και το στήθος, και αναπνεύστε απαλά.

Οφέλη: Αυξάνει τη ροή του αίματος στη λεκάνη και τα αναπαραγωγικά όργανα, χαλαρώνει το μυαλό και μειώνει το στρες που καταστέλλει τη λίμπιντο.

3. Βαθύ κάθισμα (Malasana)

Με τα πόδια πιο ανοιχτά από τους γοφούς, λυγίστε τα γόνατα και χαμηλώστε τους γλουτούς προς τα κάτω. Οι παλάμες μπορούν να ακουμπήσουν στο πάτωμα ή να ενώσουν μπροστά.