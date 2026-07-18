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ΥΓΕΙΑ

«Ξυπνήστε» τη λίμπιντο με γιόγκα – 4 στάσεις που ανεβάζουν τη σεξουαλική διάθεση

 18.07.2026 - 11:50
«Ξυπνήστε» τη λίμπιντο με γιόγκα – 4 στάσεις που ανεβάζουν τη σεξουαλική διάθεση

Όλοι βιώνουμε αλλαγές στην ερωτική μας ζωή, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που η λίμπιντο φαίνεται να «κοιμάται». Αιτίες όπως το άγχος, οι αλλαγές στις ορμόνες, η έλλειψη ύπνου ή οι πιεστικές συνθήκες της καθημερινότητας μπορούν να μειώσουν τη σεξουαλική μας επιθυμία.

Αν θέλετε να αναζωογονήσετε τη σεξουαλική σας ενέργεια, οι ειδικοί συνιστούν τη γιόγκα — ενισχύει την αναπνοή, τη ζωτικότητα, τη συναισθηματική παρουσία και τη σύνδεση με το σώμα.

Στάσεις γιόγκα που ενισχύουν τη λίμπιντο

Η γιόγκα αναζωογονεί τη λίμπιντο δημιουργώντας μία νέα, βαθύτερη σχέση με το σώμα. Αυτή η σύνδεση ενισχύει την αυτογνωσία στις σωματικές και συναισθηματικές αισθήσεις, προϋπόθεση για να ξυπνήσει η επιθυμία. Μία πλήρης πρακτική γιόγκα διατηρεί την ισορροπία, προάγει την υγεία και μειώνει το στρες — τα θεμέλια για να ανακαλύψετε ξανά τη σεξουαλική σας πλευρά.

1. Στάσεις cat-cow (Bitilasana / Marjaiasana)

Σε τετραποδική θέση, με τις παλάμες κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τους γοφούς.

Cat: Εισπνεύστε, τεντώστε το στήθος προς τα εμπρός, τραβήξτε τους ώμους πίσω, τεντώστε την κοιλιά και ανεβάστε τη λεκάνη και την ουρά προς τα πάνω.

Photo: Shutterstock

Cow: Εκπνεύστε, καμπυλώστε τη σπονδυλική στήλη, βάζοντας μέσα την κοιλία και σπρώξτε την ουρά μπροστά.

 

Photo: Shutterstock

Οφέλη: Ενισχύει την κυκλοφορία στην περιοχή της λεκάνης, τονώνει τους μύες πυελικούς εδάφους και συνδέει την αναπνοή με την κίνηση.

2. Άνοιγμα ποδιών (Baddha Konasana)

Καθίστε με τα πέλματα ενωμένα και τα γόνατα ανοιχτά. Σηκώστε τη σπονδυλική στήλη, την κοιλιά και το στήθος, και αναπνεύστε απαλά.

Photo: iStock

Οφέλη: Αυξάνει τη ροή του αίματος στη λεκάνη και τα αναπαραγωγικά όργανα, χαλαρώνει το μυαλό και μειώνει το στρες που καταστέλλει τη λίμπιντο.

3. Βαθύ κάθισμα (Malasana)

Με τα πόδια πιο ανοιχτά από τους γοφούς, λυγίστε τα γόνατα και χαμηλώστε τους γλουτούς προς τα κάτω. Οι παλάμες μπορούν να ακουμπήσουν στο πάτωμα ή να ενώσουν μπροστά.

Photo: iStock

Οφέλη: Ανοίγει την περιοχή της λεκάνης, ενισχύει την κυκλοφορία και τονώνει το αναπαραγωγικό σύστημα, απομακρύνοντας τη στάσιμη ενέργεια.

4. Γέφυρα (Setu Bandhasana)

Ξαπλώστε ανάσκελα, λυγίστε τα γόνατα, τοποθετήστε τα χέρια σας κάτω από τη λεκάνη και χαλαρώστε. Στη συνέχεια πιέστε με τα πόδια στο έδαφος, σηκώστε τη λεκάνη, τεντώνοντας στήθος, κοιλιά και ουρά.

Photo: Shutterstock

Οφέλη: Τονώνει τα νεφρά, τα επινεφρίδια και τον θυρεοειδή, μειώνει το στρες και ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα, ενισχύοντας τη γενική ενέργεια.

Η αναπνοή, το μυαλό, η πρόθεση

Η βαθιά, πλήρης αναπνοή χαλαρώνει το σώμα και τη λεκάνη, ενώ η επίγνωση των σκέψεων και η εστίαση στην επιθυμία κατά τη διάρκεια της γιόγκα βοηθούν στην επανασύνδεση με τη σεξουαλική ενέργεια. Θυμηθείτε: το άγχος χαμηλώνει τη λίμπιντο. Η δέσμευση στην πρακτική και η επίγνωση της αναπνοής θα σας βοηθήσουν να ξαναβρείτε την επιθυμία σας.

Η γιόγκα δεν είναι μόνο άσκηση του σώματος αλλά και της ψυχής. Μέσω της σύνδεσης με την αναπνοή, της επίγνωσης και της κίνησης, μπορείτε να ξυπνήσετε τη λίμπιντό σας, να μειώσετε το στρες και να επανασυνδεθείτε με την ερωτική σας πλευρά με ασφαλή, φυσικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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