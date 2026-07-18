Ζώδια Σήμερα: Οι προβλέψεις από την Άση Μπήλιου, 18/7

Σήμερα, σχεδόν μετά από έναν αιώνα, ο Ουρανός από τους Διδύμους συναντά τον Πλούτωνα σε μια σπάνια όψη τριγώνου, μέρος μιας μεγαλύτερης και σπάνιας πλανητικής εναρμόνισης που ξεκίνησε με το εξάγωνο του Ουρανού με τον Ποσειδώνα στις 15/07 και θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με περισσότερες όψεις μεταξύ των αργών πλανητών. Η κινητικότητα αυτή δεν είναι κάτι σύνηθες στην αστρολογία και σχεδόν πάντα έχει να κάνει με αλλαγές που ξεπερνούν το άτομο και αναφέρονται σε παγκόσμιες εξελίξεις. Η όψη αυτή μπορεί να φέρει εξαιρετικές αλλαγές και αισιοδοξία για την ανάπτυξη των επιστημών, της ιατρικής και της τεχνολογίας.

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ΚΡΙΟΣ

Αρχικά επηρεάζεστε οι γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου σας. Αυτή δεν είναι μια όψη που αφορά το Σαββατοκύριακο αυτό αλλά φαίνεται ότι ξεκινά τώρα μια εξεταστική περίοδος για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλευρό σας. Σε αναζήτηση του «καινούριου» θα μπορούσε να είναι ο υπέρτιτλος αυτής της επιρροής.

ΤΑΥΡΟΣ

Ενδεχομένως μέχρι το 2028 που θα διατηρηθεί ζωντανή αυτή η επιρροή να έχετε μια εξαιρετική ιδέα που αν την υλοποιήσετε σωστά να σας βοηθήσει να ανέλθετε οικονομικά. Ακόμη είναι πιθανόν ένα άτομο από το επαγγελματικό σας παρελθόν να επανέλθει για να σας προσφέρει περισσότερα για τις ικανότητες σας ή τα προϊόντα της δουλειάς σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ – ΖΩΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Μην περιμένετε σε μια μέρα τις αλλαγές αλλά σίγουρα κάτι κι εσείς οι ίδιοι θα αρχίσετε να οσμίζεστε στον αέρα γι’ αυτά που θα έρθουν. Όλα σχετικά με αυτή την όψη έχουν να κάνουν με το μέλλον, την ταυτότητα και την εικόνα σας προς τα έξω και το άνοιγμα των οριζόντων σας πέρα από τη ζώνη ασφαλείας και άνεσης που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Με κάποιο τρόπο είναι σαν να έρχονται στην επιφάνεια παλιές πληγές που δεν έκλεισαν όταν έπρεπε, προκειμένου να επουλωθούν αυτή τη φορά οριστικά. Ίσως τώρα είστε κι εσείς πιο έτοιμοι να κοιτάξετε στα μάτια φοβίες, ανασφάλειες και να τις εκριζώσετε από τη ζωή σας. Φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται σε μια νύχτα.

ΛΕΩΝ

Η αλληλεπίδραση σας με τους άλλους ανθρώπους είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο μετασχηματίζεται και μεταμορφώνεται αργά αλλά δυναμικά. Για τους γεννημένους στο πρώτο δεκαήμερο θα μπορούσε να σημαίνει αυτή η επιρροή ότι μπαίνουν νέοι άνθρωποι στη ζωή σας είτε για να σχετιστούν μαζί σας ερωτικά, είτε σε επίπεδο συνεργασίας. Μια συνάντηση που ίσως δεν δώσατε την απαραίτητη σημασία στο παρελθόν μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις στο μέλλον.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αυτή η επιρροή μπορεί να πυροδοτήσει ριζικές αλλαγές στην επαγγελματική σας πορεία αλλά και στον τρόπο που ζείτε. Κάποια πράγματα ενδέχεται να τελειώσουν για να αντικατασταθούν από κάτι που σας ταιριάζει περισσότερο και που απηχεί την αυθεντικότητα σας. Μη διστάσετε μπροστά στις αλλαγές ακόμη κι αν προς το παρόν μπορεί να σας φοβίζουν.

ΖΥΓΟΣ

Ο Ουρανός από τους Διδύμους μπορεί να ανοίξει τους ορίζοντες σας και σε κάποια άλλη χώρα. Είτε αποφασίσετε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό, να αλλάξετε ρότα στις σπουδές, να δοκιμάσετε την τύχη σας στο εξωτερικό ή να κατακτήσετε τον κόσμο της επικοινωνίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα σας φέρουν σε επαφή και με ξένους ο δρόμος είναι ανοιχτός ειδικά αν είστε γεννημένοι Σεπτέμβριο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Πολλά από τα συναισθήματα, τις ανασφάλειες, τις φοβίες που αναπτύξατε ακόμη και στην παιδική σας ηλικία έρχονται στο παρόν για να τα δείτε κατάματα και να δουλέψετε προς την κατεύθυνση της εξάλειψής τους. Σαφώς δεν είναι μια δουλειά που γίνεται μέσα σε μια νύχτα και θα πάρει χρόνο όμως μπορείτε να καταφέρετε να χτίσετε μια νέα πραγματικότητα για τον εαυτό σας με λιγότερες εξαρτήσεις, μνησικακίες, πικρά συναισθήματα και εμμονές.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Πολλοί θα μπείτε σε νέες σχέσεις και συνεργασίες που θα βγάλουν μια διαφορετική πτυχή του εαυτού σας προς τα έξω και θα γίνετε και πιο επιδραστικοί στο περιβάλλον ή στο κοινωνικό σύνολο που ανήκετε. Αν κάνετε ένα επάγγελμα με βάση την επικοινωνία, βρίσκεστε σε ένα κύκλο ανάπτυξης που θα οδηγήσει ακόμη πιο μακριά αρκεί να είστε ευέλικτοι και αποφασισμένοι να πάρετε και ρίσκο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αυτή η όψη, ειδικά αν είστε γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο, έρχεται για να αναδιαρθρώσει όλη την καθημερινότητα σας από το πως κερδίζετε τα προς το ζην, πως φροντίζετε τον εαυτό σας, τι επιλογές επένδυσης του χρόνου και της ενέργειας σας κάνετε. Σαφώς μπορεί να προκύψει ξαφνικά μια νέα πηγή εισοδήματος που ίσως φέρει και κάποιες αλλαγές στο lifestyle σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η όψη αυτή ειδικά αν είστε γεννημένοι στο πρώτο δεκαήμερο θα σας επηρεάσει ιδιαίτερα και στα 2 επόμενα χρόνια μέχρι το 2028, φέρνοντας αλλαγές στη ζωή σας που τώρα πιθανώς δεν τις έχετε σκεφτεί. Καταρχάς θα ενισχύσει τη φήμη σας, την επιδραστικότητα σας στο περιβάλλον αλλά και θα σας κάνει να φαίνεστε πιο ελκυστικοί. Νέα άτομα θα μπουν στη ζωή σας και θα παίξουν ένα καταλυτικό ρόλο τόσο σε ερωτικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό.

ΙΧΘΥΕΣ