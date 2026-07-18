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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έντονες αντιδράσεις για τα φώτα στο roundabout του Νοσοκομείου: «Είναι επικίνδυνα»

 18.07.2026 - 15:02
Έντονες αντιδράσεις για τα φώτα στο roundabout του Νοσοκομείου: «Είναι επικίνδυνα»

Προβληματισμό για τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στο roundabout του Νοσοκομείου εκφράζει πολίτης μέσω ανάρτησής του στη δημοφιλή ομάδα «Πού Πήγαμε», υποστηρίζοντας ότι, αντί να διευκολύνουν την κυκλοφορία, ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων συγκρούσεων.

Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι τα φώτα που βρίσκονται εντός του κυκλικού κόμβου δημιουργούν σύγχυση στους οδηγούς, καθώς όσοι βρίσκονται ήδη μέσα στο roundabout αναγκάζονται να σταματήσουν όταν ανάψει κόκκινο, ακόμη και τη στιγμή που επιχειρούν να εξέλθουν.

Όπως σημειώνει, σε περιπτώσεις αυξημένης κυκλοφορίας οι οδηγοί μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα στον κυκλικό κόμβο, ενώ εκφράζει την ανησυχία ότι κάποιος που εισέρχεται στο roundabout ενδέχεται να ακινητοποιηθεί σε σημείο όπου υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με οχήματα που κινούνται από άλλες κατευθύνσεις.

Ο πολίτης εισηγείται να παραμείνουν μόνο οι φωτεινοί σηματοδότες που ρυθμίζουν την είσοδο στον κυκλικό κόμβο και να καταργηθούν εκείνοι που βρίσκονται στο εσωτερικό του, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η ροή της κυκλοφορίας και θα ενισχυθεί η οδική ασφάλεια.

Δείτε το βίντεο:

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