Τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα - Μεταφέρθηκε στην Κύπρο ύποπτος από τρίτη χώρα

Ο Υπευθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργος Χαραλάμπους επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε στην σύλληψη πολίτη τρίτης χώρας για την υπόθεση τρομοκρατίας. Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στην Κύπρο κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης.

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε «επιβεβαιώνουμε ότι η αστυνομια και συγκεκριμένα μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας έχουν προχωρήσει στην σύλληψη πολίτη τρίτης χώρας στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά την τρομοκρατία».

«Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στην Κύπρο από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης», πρόσθεσε.

Ο κ. Χαραλάμπους αναφέρει ότι «η σύλληψη του πολίτη αφορά τα ίδια αδίκημα με την ήδη υπό διερεύνηση υπόθεση για την οποία ήδη τρία άτομα έχουν προφυλακιστεί».

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας όπου εκδόθηκε διάταγμα κράτησης για οκτώ μέρες.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ