Χριστοδουλίδης: Επεκτείνεται το Τεχνικό Γυμνάσιο σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο

Αυτούσια η ομιλία του ΠτΔ:

H πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου που εγκαινιάσαμε το 2025 στη Λεμεσό και στη Λευκωσία έτυχε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία μας.

Οι μαθητές μας, έμαθαν στην πράξη με ποιον τρόπο οι νέες τεχνολογίες συνδέονται με τη δημιουργικότητα, πώς η εκπαίδευση συνδέεται με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, πώς το Τεχνικό Γυμνάσιο τούς βοηθά να ανακαλύψουν τις δεξιότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Πώς τους βοηθά στην πράξη να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Να χαράξουν τον δικό τους δρόμο. Να ακολουθήσουν τα όνειρά τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε από τη νέα σχολική χρονιά το Τεχνικό Γυμνάσιο να επεκταθεί και στην Πάφο και στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Χαίρομαι πραγματικά για τα θετικά αποτελέσματα της επένδυσής μας στην Τεχνική Εκπαίδευση και τη μεγάλη ανταπόκριση από τα παιδιά μας. Τη χρονιά που μας πέρασε οι εγγραφές στις Τεχνικές μας Σχολές ξεπέρασαν τις 5000 και το ενδιαφέρον αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Πρόκειται, αναμφίβολα, για έμπρακτη απόδειξη ότι η Τεχνική Εκπαίδευση δικαίως κερδίζει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας μας και αποκτά τη θέση που της αξίζει.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος:

Κάθε παιδί, κάθε μαθητής και μαθήτριά μας να έχει ουσιαστικές επιλογές, ίσες ευκαιρίες και όλα τα εφόδια για να αναδείξει τις δεξιότητές του και να αξιοποιήσει το ταλέντο του.

Η Κύπρος αλλάζει, διασφαλίζοντας ότι κάθε παιδί μπορεί να βρει τον δικό του δρόμο. Δίνοντας ευκαιρία στο κάθε παιδί να αναδείξει τις δυνατότητές του.