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ΕΛΛΑΔΑ

Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη - Είναι σε προχωρημένη σήψη, φορούσε σορτσάκι

 18.07.2026 - 18:47
Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη - Είναι σε προχωρημένη σήψη, φορούσε σορτσάκι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) στην Κυψέλη, όταν εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε πως εντός βρισκόταν σορός γυναίκας η οποία ήταν σε προχωρημένη σήψη.

Τη βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν η σορός της γυναίκας σε προχωρημένη σήψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φορούσε σορτσάκι.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες και να συλλεχθούν στοιχεία από τα εγκληματολογικά συνεργεία, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δώσει απαντήσεις για την ταυτότητα της γυναίκας, τον χρόνο θανάτου και τα ακριβή αίτια.

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, το εγκαταλελειμμένο κτίριο ήταν ανοιχτό μέχρι πριν από περίπου δύο χρόνια και αποτελούσε καταφύγιο για αστέγους. Ωστόσο, μετά από πυρκαγιά σφραγίστηκε. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι είχε δει έναν άστεγο να διαμένει στην ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες δεν τον έχει ξαναδεί.

Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Δείτε φωτογραφίες:

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