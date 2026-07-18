Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΡαγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα: Συνελήφθη ο φερόμενος «εγκέφαλος»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα: Συνελήφθη ο φερόμενος «εγκέφαλος»

 18.07.2026 - 19:36
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα: Συνελήφθη ο φερόμενος «εγκέφαλος»

Νέα τροπή λαμβάνει η  υπόθεση τρομοκρατίας που απασχόλησε την Κύπρο, την Ελλάδα και διεθνείς υπηρεσίες ασφαλείας. Το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε στη σύλληψη 41χρονου πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Κύπρο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε χώρα της Ασίας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές ο 41χρονος φέρεται να διαδραμάτιζε καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Καθοριστική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση τρομοκρατίας. Ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, επιβεβαίωσε ότι μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, συνέλαβαν 41χρονο πολίτη τρίτης χώρας στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση τρομοκρατίας. Ο ύποπτος εντοπίστηκε σε χώρα της Ασίας και μεταφέρθηκε στην Κύπρο κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης, ενώ το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε εναντίον του διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, ο 41χρονος διερευνάται για τα ίδια αδικήματα με εκείνα που αντιμετωπίζουν οι τρεις ήδη κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας θεωρούν ότι ο 41χρονος φέρεται να είναι το πρόσωπο που είχε τον συντονισμό και την καθοδήγηση της ομάδας, ενώ οι τρεις κατηγορούμενοι φέρεται να πραγματοποιούσαν ταξίδια στο εξωτερικό, όπου είχαν επαφές και συναντήσεις μαζί του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του ως του προσώπου που φέρεται να έδινε οδηγίες και κατευθύνσεις για τη δράση του υπό διερεύνηση δικτύου.

Η σύλληψή του χαρακτηρίζεται από αρμόδιες πηγές ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των κυπριακών διωκτικών Αρχών από την έναρξη της έρευνας, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να φωτίσει ολόκληρη τη δομή και τις διεθνείς διασυνδέσεις της φερόμενης οργάνωσης.

Ο 41χρονος διερευνάται για τα ίδια σοβαρά αδικήματα που αντιμετωπίζουν και οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρομοκρατία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας έχουν ήδη παραπεμφθεί σε απευθείας δίκη 54χρονος Παλαιστίνιος με κυπριακή υπηκοότητα, καθώς και άνδρες ηλικίας 32 και 38 ετών, οι οποίοι θα παρουσιαστούν εκ νέου στις 6 Αυγούστου.

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί από τις ανακριτικές Αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι 32χρονος και 38χρονος φέρεται να συνδέονται με τη Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα εναντίον ισραηλινών στόχων στην Κύπρο. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας και δεν έχουν κριθεί από το Δικαστήριο. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο-σοκ στη Λεμεσό: Οδηγός κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε μετωπική σύγκρουση
Εορτολόγιο 18 Ιουλίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα
«Καμίνι» η Κύπρος: Αγγίζει τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος - Πότε και πού θα βρέξει
Στιγμές αγωνίας στη Λευκωσία: «Έπεσε;» - Χαμηλή πτήση σκόρπισε ανησυχία – Μαρτυρίες στο «Τ» για εκκωφαντικό θόρυβο - Βίντεο
Πέθανε η Ειρήνη Ανδρέου Νικολάου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Το φλέρτ υπάρχει ακόμα: Η ατάκα εκδρομέα σε δημοσιογράφο που έγινε viral

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές, είναι αδιανόητο να μην έχουμε γήπεδα» - Βίντεο

 18.07.2026 - 19:08
Αναμένουν ενημέρωση από τον Χριστοδουλίδη οι οικογένειες Ισαάκ και Σολωμού: «Περιμένουμε τη δικαίωση»

Αναμένουν ενημέρωση από τον Χριστοδουλίδη οι οικογένειες Ισαάκ και Σολωμού: «Περιμένουμε τη δικαίωση»

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τις οικογένειες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, προκειμένου να τις ενημερώσει για τις εξελίξεις που αφορούν τις δολοφονίες των δύο ηρώων, τριάντα χρόνια μετά τη θυσία τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αναμένουν ενημέρωση από τον Χριστοδουλίδη οι οικογένειες Ισαάκ και Σολωμού: «Περιμένουμε τη δικαίωση»

Αναμένουν ενημέρωση από τον Χριστοδουλίδη οι οικογένειες Ισαάκ και Σολωμού: «Περιμένουμε τη δικαίωση»

  •  18.07.2026 - 17:13
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα: Συνελήφθη ο φερόμενος «εγκέφαλος»

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα: Συνελήφθη ο φερόμενος «εγκέφαλος»

  •  18.07.2026 - 19:36
Χριστοδουλίδης: Επεκτείνεται το Τεχνικό Γυμνάσιο σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο

Χριστοδουλίδης: Επεκτείνεται το Τεχνικό Γυμνάσιο σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο

  •  18.07.2026 - 18:25
Σκηνές αναστάτωσης στην Έγκωμη: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και ανέβηκε στον κυκλικό κόμβο - Φωτογραφίες

Σκηνές αναστάτωσης στην Έγκωμη: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και ανέβηκε στον κυκλικό κόμβο - Φωτογραφίες

  •  18.07.2026 - 18:00
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για την Κύπρο: Στους 41°C ο υδράργυρος

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για την Κύπρο: Στους 41°C ο υδράργυρος

  •  18.07.2026 - 16:40
Έντονες αντιδράσεις για τα φώτα στο roundabout του Νοσοκομείου: «Είναι επικίνδυνα»

Έντονες αντιδράσεις για τα φώτα στο roundabout του Νοσοκομείου: «Είναι επικίνδυνα»

  •  18.07.2026 - 15:02
Τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα - Μεταφέρθηκε στην Κύπρο ύποπτος από τρίτη χώρα

Τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα - Μεταφέρθηκε στην Κύπρο ύποπτος από τρίτη χώρα

  •  18.07.2026 - 14:01
Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» την Κυριακή ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» την Κυριακή ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

  •  18.07.2026 - 17:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα