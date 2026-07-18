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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναμένουν ενημέρωση από τον Χριστοδουλίδη οι οικογένειες Ισαάκ και Σολωμού: «Περιμένουμε τη δικαίωση»

 18.07.2026 - 17:13
Αναμένουν ενημέρωση από τον Χριστοδουλίδη οι οικογένειες Ισαάκ και Σολωμού: «Περιμένουμε τη δικαίωση»

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τις οικογένειες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, προκειμένου να τις ενημερώσει για τις εξελίξεις που αφορούν τις δολοφονίες των δύο ηρώων, τριάντα χρόνια μετά τη θυσία τους.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ - Σολωμού, Αλέκος Μιχαηλίδης, ανέφερε ότι οι οικογένειες αναμένουν με αγωνία την ενημέρωση από τον Πρόεδρο, υπογραμμίζοντας πως έχουν τον πρώτο λόγο στην υπόθεση. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να συζητούνται δημόσια, καθώς κάθε αναφορά αξιοποιείται από την Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς.

Ο κ. Μιχαηλίδης επανέλαβε ότι βασικός στόχος παραμένει η απόδοση Δικαιοσύνης, με τη σύλληψη και παραπομπή των εννέα καταζητούμενων για τις δολοφονίες, ώστε να λογοδοτήσουν ενώπιον της κυπριακής Δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος στο φετινό οδοιπορικό της Πρωτοβουλίας στην Ελλάδα, σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, μεταφέροντας τη μνήμη των δύο ηρώων σε περιοχές με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ελληνισμό. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σε αρκετές περιοχές εκφράστηκε η πρόθεση για ονοματοδοσίες δρόμων και πλατειών προς τιμήν των Ισαάκ και Σολωμού, ενώ οι μεγάλες πορείες μνήμης θα πραγματοποιηθούν στις 8 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από το 30ό μνημόσυνο των δύο ηρώων.

 
 
 
 

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