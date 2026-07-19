Άγρια επίθεση στην Αραδίππου: Πέντε μαχαιριές στον θώρακα και την κοιλιά – Στη φυλακή ο 22χρονος - Ηταν φίλοι και συγκάτοικοι

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε ο ύποπτος 22 ετών για απόπειρα φόνου εναντίον συμπατριώτη του 33 ετών.

Εναντίον του υπόπτου η αστυνομία διερευνά τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και τραυματισμό αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν στις 0030 μετά τα μεσάνυχτα σήμερα στην Αραδίππου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου «στις 00:52 διαβιβάστηκε πληροφορία από το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων της ΑΔΕ Λάρνακας, ότι σε συγκεκριμένη περιοχή στην Αραδίππου υπάρχει τραυματισµένο πρόσωπο, τα τραύματα του οποίου, πιθανόν να προκλήθηκαν από μαχαίρι.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, µετέβηκαν άµεσα στην περιοχή όπου εντόπισαν τραυματισµένο άτομο να παραλαμβάνεται από ασθενοφόρο του ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος µαζί με τον τραυματία και με τρίτο άτομο, µετέβηκαν για νυχτερινή έξοδο και κατά την επιστροφή τους ημερομηνίας 0030 μετά τα μεσάνυχτα από µαρτυρία που εξασφαλίστηκε ότι κατανάλωσαν οινοπνευματώδη ποτά, αρχικά ήρθαν σε έντονη διαλογική συζήτηση στον εξωτερικό ανοιχτό χώρο της κατοικίας που διαμένουν, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και στην συνέχεια αφού εισήλθαν εντός της κατοικίας τους, συνέχισαν να διαπληκτίζονται µε αποτέλεσµα ο ύποπτος µε την χρήση δύο κουζινικών µαχαιριών, τα οποία πιθανόν να προμηθεύτηκε από την κατοικία τους, τραυμάτισε το θύμα σε δύο σηµεία του θώρακα, τρία στο αριστερό χέρι, ένα σηµείο στην κοιλιακή χώρα και σε ένα σημείο στην δεξιά παλάμη.

Ο τραυματίας παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας όπου εξετάστηκε και κρίθηκε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή. Ο ύποπτος μετά την διάπραξη των ποινικών αδικημάτων εγκατέλειψε την σκηνή – χώρο διαμονής του, εντοπίστηκε μετά από πάροδο δύο ωρών σε γειτνιάζουσα περιοχή και οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου για περαιτέρω εξετάσεις.

Ανακρινόμενος προφορικά ο ύποπτος ανέφερε ότι µε τον παραπονούµενο είναι φίλοι, διαμένουν και εργάζονται μαζί και παραδέχθηκε ότι είναι το πρόσωπο που προκάλεσε τα τραύματα στο θύμα.

Η σκηνή αποκλείστηκε και φρουρείτο κατά την διάρκεια της νύχτας ενώ σήμερα έγιναν επιστημονικές εξετάσεις.

Εναντίον του υπόπτου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και στις 05:05 τα ξημερώματα συνελήφθη στον Αστυνομικό Σταθµό Αραδίππου.

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, οι εξετάσεις βρίσκονται στο αρχικό τους στάδιο και υπολείπεται ανακριτικό έργο για τη συμπλήρωση του ποινικού φακέλου.

Συγκεκριμένα θα ληφθούν περί των 20 καταθέσεων από το εργασιακό περιβάλλον του υπόπτου καθώς επίσης και από άλλα άτομα που διαμένουν και εργάζονται στην ίδια εταιρεία. Παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων τα οποία θα αποσταλούν για περαιτέρω επιστημονική εξέταση, αναμένεται να ληφθεί κατάθεση από τον ύποπτο και να διερευνηθούν οι οποιοιδήποτε ισχυρισμοί του, αναζητούνται τα δύο μαχαίρια κουζίνας τα οποία χρησιμοποίησε ο ύποπτος κατά την διάπραξη των αδικημάτων και αναμένεται να γίνουν υποδείξεις σκηνών.

Επίσης, θα γίνουν εξετάσεις για τον εντοπισμό του χώρου όπου ο ύποπτος και το θύμα αναχώρησαν το Σάββατο για νυχτερινή έξοδο και κατά πόσο τα γεγονότα προηγήθηκαν προτού της επιστροφής τους 0030 μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Κυριακή και έλαβαν χώρα στον χώρο διαμονής τους. Θα αναζητηθούν επίσης άλλα πρόσωπα πλην των συναδέλφων του οι οποίοι βρίσκονταν με το θύμα και τον ύποπτο κατά την νυχτερινή τους έξοδο.

Το θύμα βρίσκεται υπό ιατρική περίθαλψη σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και αναμένεται ιατρική έκθεση.

Ο ύποπτος εργάζεται στην βιομηχανική περιοχή Αραδίππου και πλην της εργασίας του δεν έχει οποιονδήποτε άλλο δεσμό µε την Κυπριακή Δημοκρατία.

Θα γίνουν εξετάσεις στην περιοχή για εξασφάλιση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Ο ύποπτος υπέβαλε στο δικαστήριο αίτημα για νομική αρωγή. Ο συνήγορος του δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας για κράτηση του πελάτη του για περίοδο 8 ημερών.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών.