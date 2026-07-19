Η στιγμή της ιρανικής επίθεσης σε αμερικανική βάση- «Όρκος εκδίκησης» από ΗΠΑ

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ένας ιρανικός πύραυλος πλήττει την αεροπορική βάση Μουαφάκ Σαλτί της Ιορδανίας, που σκότωσε τους Αμερικανούς στρατιώτες και τραυμάτισε ακόμη τέσσερις.

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

«Ανοίξτε τις πύλες της κόλασης»

Η επίθεση πυροδότησε την οργή Τραμπ και τα χτυπήματα των ΗΠΑ ήταν αμείλικτα μετά την εντολή που έδωσε για εκδίκηση. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή για μία «επιχείρηση» «πολύ πιο εκτεταμένη και μεγαλύτερη από τις προηγούμενες νύχτες».

Κατά τη διάρκεια της όγδοης συνεχόμενης νύχτας αμερικανικών επιδρομών, οι δυνάμεις της CENTCOM έπληξαν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αεράμυνας του ιρανικού στρατού, ναυτικές δυνατότητες και χώρους αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συνεχίζοντας την υποβάθμιση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Στο στόχαστρο μπήκαν επίσης δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι οποίες εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία στις 17 Ιουλίου.

Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τη CENTCOM σε «μάχη» ενώ, ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων αγνοείται.

Ο στρατός ανέφερε ότι τέσσερα επιπλέον μέλη των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στην Ιορδανία, αλλά έκτοτε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλα που υπέστησαν ελαφρά τραύματα επέστρεψαν στην υπηρεσία. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ταυτότητες των νεκρών θα παραμείνουν μυστικές μέχρι να ειδοποιηθούν οι οικογένειές τους.

Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και νήσο Κεσμ

Όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς και στη νήσο Κεσμ και σύμφωνα με το το πρακτορείο MEHR αμερικανικοί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν και κοντά στη Σιρίκ.

Στοχοποιήθηκε επίσης τομέας κοντά στην πόλη Χατζαμπάντ.

Ιρανικά drone επιτέθηκαν σε συστήματα Patriot στο Κουβέιτ

Ως αντίποινα στα αμερικανικά πλήγματα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ.

Οι ιρανικές αρχές «εξαπέλυσαν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά αποθήκης πυρομαχικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Στρατόπεδο Ουντάιρι, καθώς και κατά του συστήματος ραντάρ Patriot και του ραντάρ εναέριας επιτήρησης της αεροπορικής βάσης Αλί Αλ-Σάλεμ, στο Κουβέιτ», σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου στο Telegram.

Καταρρίφθηκαν drone με εκρηκτικά κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στο βόρειο Ιράκ

Την ίδια ώρα, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στο οποίο ήταν τοποθετημένα εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται, με βάση όσα είναι γνωστά, για την τέταρτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που καταρρίπτονται drones εφόρμησης τα οποία κατευθύνονταν προς το αμερικανικό προξενείο στην πόλη