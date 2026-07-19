ΥΠΑΜ: «Επιδιώκουμε λύση η οποία να εδράζεται στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Τεθωρακισμένων σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά τέλεσαν το απόγευμα της Κυριακής το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Πεσόντων Τεθωρακισμένων στο στρατόπεδο Σταύρου Στυλιανίδη στον Κόρνο.

Στο πλαίσιο της τελετής πραγματοποιήθηκε λαμπαδηδρομία, άφιξη φλόγας από τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας με συμμετοχή μελών του Συνδέσμου Εφέδρων Τεθωρακισμένων και μελών του Σωματείου Δρομέων Κύπρου Περικλής Δημητρίου.

Εγινε επίσης επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες τεθωρακισμένων και δέηση για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων από τον Μητροπολίτη Κυρηνείας Χρυσόστομο.

Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα ο οποίος στην ομιλία του ανέφερε πως είναι «με αισθήματα βαθύτατου σεβασμού και ευγνωμοσύνης που τελούμε φέτος το ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρωικώς πεσόντων των Τεθωρακισμένων και συνάμα αναπέμπουμε δέηση για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοούμενων αδελφών μας, των οποίων τα ίχνη εδώ και πενήντα δύο χρόνια αγνοούνται. Αποδίδουμε την οφειλόμενη τιμή και τον προσήκοντα σεβασμό σε όλους εκείνους που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πατρίδας, υπερασπιζόμενοι με αυταπάρνηση και γενναιότητα την ελευθερία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο κ. Πάλμας ανέφερε πως «επαναβεβαιώνουμε την καταδίκη της τουρκικής εισβολής του 1974 και των συνεχιζόμενων συνεπειών της, καθώς και των ενεργειών της κατοχικής δύναμης, οι οποίες παραβιάζουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου και το θεμελιώδες δικαίωμα του κυπριακού λαού στην ελευθερία, την ασφάλεια και την ειρηνική συνύπαρξη».

Σημείωσε πως «πενήντα δύο χρόνια μετά, ψηλαφίζοντας τις ανοικτές ακόμα πληγές μας, γινόμαστε ξανά μάρτυρες σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που η γενναιοψυχία και η αποφασιστικότητα επισφραγίστηκαν από την ηρωική θυσία. Αποτίουμε σήμερα φόρο τιμής στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, κληρωτούς οπλίτες και εφέδρους των Τεθωρακισμένων, οι οποίοι πιστοί στο προσκλητήριο της πατρίδας, από το χρέος μη κινούντες, έσπευσαν για να εκπληρώσουν το ύψιστο καθήκον της υπεράσπισης των ιερών και των οσίων του λαού μας».

«Πενήντα δύο χρόνια από την τουρκική εισβολή, καλούμαστε για ακόμα μια φορά να διατρανώσουμε την πίστη και τη βούλησή μας για άρση της παρατεταμένης αδικίας. Αναλογιζόμαστε απολύτως το βαρύτατο χρέος και το ανεκπλήρωτο καθήκον που έχουμε έναντι της πατρίδας, των προγόνων και του λαού μας. Οφείλουμε να εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος».

Σημείωσε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητά του την άρση του αδιεξόδου και την επανέναρξη μιας ουσιαστικής και ειλικρινούς διαπραγματευτικής διαδικασίας, με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας συνολικής λύσης στο Κυπριακό.

Μιας λύσης, πρόσθεσε, η οποία θα εδράζεται στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανέφερε πως «η μακρά περίοδος στασιμότητας σαφώς και δυσχεραίνει την κατάσταση. Δυσχέρεια, ασφαλώς, προκαλούν και οι όποιες αξιώσεις της τουρκικής πλευράς υπέρ μιας λύσης εκτός του συμφωνημένου πλαισίου».

Τόνισε πως «ως Κυπριακή Δημοκρατία, έχουμε καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες για τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων, που θα επιτρέψουν την ουσιαστική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας».

Παράλληλα είπε, «επιδιώξαμε την ενεργότερη και ουσιαστικότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η ευρωπαϊκή διάσταση του Κυπριακού να λειτουργήσει καταλυτικά για την άρση του παρατεταμένου αδιεξόδου και να συμβάλει στη μεταβολή της τουρκικής αδιαλλαξίας».

Σημείωσε πως «αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ σοβαρή πρωτοβουλία για επανέναρξη των συνομιλιών, η οποία υπήρξε το αποτέλεσμα και των δικών μας επίμονων προσπαθειών, καθώς και της ξεκάθαρης πολιτικής μας βούλησης. Στηρίζουμε την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και παρά τα προβλήματα και τις προκλήσεις, επενδύουμε στην πολιτική βούληση του κ. Γκουτέρες, στο αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη σαφή διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό, με την πεποίθηση ότι θα προκύψουν απτά αποτελέσματα».

Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε «χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα βρίσκεται στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου για μια προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Ιδιαίτερη ικανοποίηση μάς δημιουργεί επίσης το γεγονός ότι η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον τερματισμό της κατοχής και την επίτευξη της απελευθέρωσης και επανένωσης της πατρίδας μας απολαμβάνει της έμπρακτης στήριξης των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς και ευρείας διεθνούς υποστήριξης».

Ο κ. Πάλμας τόνισε πως «η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία μέσω της επιτυχούς Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε καθοριστικά στο να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, μεταξύ άλλων και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας».

Σημείωσε πως «η αταλάντευτη προσήλωσή μας στον αγώνα για τον τερματισμό της κατοχής, την επανένωση της πατρίδας μας και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης αποτελεί την ουσιαστικότερη απόδοση τιμής προς όλους όσοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου.Αυτή είναι η παρακαταθήκη που μας κληροδότησαν και το χρέος που οφείλουμε να εκπληρώσουμε απέναντί τους».

«Υποκλινόμενοι στη θυσία των ηρωικώς πεσόντων των Τεθωρακισμένων, δεσμευόμαστε ότι θα διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη και το παράδειγμά τους και ότι θα παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι στον αγώνα μέχρι την ημέρα της τελικής δικαίωσης της πατρίδας μας», κατέληξε.

Εξάλλου, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Τεθωρακισμένων, Κωνσταντίνος Κτωρίδης, ανέφερε στον χαιρετισμό του, ότι η επέτειος της τουρκικής εισβολής του 1974 αναζωπυρώνει κάθε χρόνο τις μνήμες της τραγωδίας που βίωσε η Κύπρος, με τους νεκρούς, τους αγνοούμενους και τους πρόσφυγες να αποτελούν διαρκή υπενθύμιση των συνεπειών της κατοχής.

Τόνισε ότι η τουρκική απειλή παραμένει υπαρκτή και υπογράμμισε πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η ενότητα και η ομοψυχία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση του αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη.

Παράλληλα, απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες και αγνοούμενους τεθωρακισμένους της Εθνικής Φρουράς, επισημαίνοντας ότι η θυσία τους αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα προσφοράς προς την πατρίδα.

Υπογράμμισε ότι ο αγώνας για την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την επίτευξη μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης, η οποία θα διασφαλίζει την ειρήνη και θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα του κυπριακού λαού.

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου και ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Νεόφυτος Παχουλίδης, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, από την ΕΛΔΥΚ, εκπρόσωπος της πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο, οι βουλευτές Νίκος Γεωργίου, Πανίκος Ξιούρουππας, Σωτήρης Ιωάννου, εκπρόσωποι κομμάτων και ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα.

Ακολούθησε ονομαστικό προσκλητήριο πεσόντων και αγνοουμένων (χαιρετιστήριες βολές) και κατάθεση στεφάνων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ