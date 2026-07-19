«Πανοπλία» με καρφιά για πρόβατα: Αυστριακός εφευρέτης βρήκε τη λύση απέναντι στους λύκους - Δείτε βίντεο

Ο Ρούντολφ Σάουμπαχ, από την πόλη Φίλαχ στη νότια Αυστρία, εμπνεύστηκε τη δημιουργία μιας αλυσίδας προστασίας για πρόβατα λόγω του αυξανόμενου αριθμού επιθέσεων από λύκους στη χώρα του και στη γειτονική Γερμανία.

Μετά από τρία χρόνια, κατέληξε τελικά σε ένα βιώσιμο πρωτότυπο, το οποίο δοκίμαζε σε φάρμες στις αυστριακές Άλπεις μέχρι πρόσφατα, όταν και η εφεύρεσή του προκάλεσε αντιδράσεις ανάμεσα στους κτηνοτρόφους.

«Πανοπλία» προβάτων κατά των λύκων

Η ιδέα του ήταν απλή, να δημιουργήσει έναν τύπο πανοπλίας που θα μπορούσε να προστατεύσει το πρόβατο από τα δαγκώματα των λύκων, επιτρέποντάς του παράλληλα να κινείται και να τρέφεται ελεύθερα.

Σχεδίασε ένα ελαφρύ πλαστικό δίχτυ καλυμμένο με κοφτερές ακίδες, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, θα προκαλούσε αρκετό πόνο στον λύκο ώστε να τον αποτρέψει από ένα δεύτερο δάγκωμα. «Ο λύκος είναι έξυπνο ζώο, δεν πιστεύω ότι θα προσπαθούσε να δαγκώσει ένα πρόβατο για δεύτερη φορά», δήλωσε σε Αυστριακούς δημοσιογράφους.

Οι αντιδράσεις των κτηνοτρόφων

Ωστόσο, οι αντιδράσεις από το ευρύ κοινό και τους κτηνοτρόφους ήταν κυρίως αρνητικές. Οι περισσότεροι χαρακτήρισαν την πανοπλία μη πρακτική λόγω του συνολικού κόστους, καθώς και αναποτελεσματική στην αναχαίτιση των επιθέσεων.

Ο Ρενέ Κρούγκερ, ο οποίος διατηρεί περίπου 1.000 πρόβατα, απέρριψε την ιδέα του Σάουμπαχ ως «μη πρακτική» και «επιβλαβή» για το ζώο. Προειδοποίησε ότι το μαλλί του προβάτου θα μπορούσε να μπλεχτεί στο δίχτυ με την πάροδο του χρόνου και ότι οι λύκοι, αντί να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, θα άλλαζαν τελικά τακτική και θα επιτίθεντο σε εκτεθειμένα μέρη του σώματος, όπως τα πόδια ή το κεφάλι.

Η Τζίνα Στράμπε, από την Ένωση Αγροτικής Καλλιέργειας της Κάτω Σαξονίας, εξέφρασε επίσης σκεπτικισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια οικονομικά βιώσιμη λύση, καθώς κανείς δεν θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά να ντύσει εκατοντάδες ή και χιλιάδες ζώα με το πλαστικό δίχτυ.

Η απάντηση του Σάουμπαχ

Ο Ρούντολφ Σάουμπαχ έχει απορρίψει μέχρι στιγμής όλες τις επικρίσεις, ισχυριζόμενος ότι οι άνθρωποι κρίνουν την πανοπλία προβάτων έχοντας δει μόνο φωτογραφίες της, αντί να της δώσουν μια ευκαιρία.

Αν και ο ίδιος δεν την έχει δοκιμάσει ακόμα σε πραγματικές συνθήκες για να δει πώς αποδίδει σε περίπτωση επίθεσης λύκου, την τοποθέτησε σε πρόβατα και ισχυρίζεται ότι ένα ζώο φόρεσε το προστατευτικό δίχτυ για αρκετές ημέρες χωρίς κανένα πρόβλημα, κινούμενο και τρεφόμενο κανονικά.

Μετά την αυξανόμενη αντιπαράθεση γύρω από την εφεύρεσή του, σταμάτησε τις δοκιμές στην Αυστρία και αυτή τη στιγμή αναζητά ευκαιρίες για να τη δοκιμάσει σε κάποιο άλλο μέρος προς το παρόν.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr