Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 19 Ιουλίου

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Ιουλίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Γαρυφαλλιά

Γαριφαλιά

Διός

Δίας

Μακρίνα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Ηλίας

Λιάκος

Λιάκουρας

Λίας

Ηλιάνα

Λιάνα

Ηλιάννα

Ήλια

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 19 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Δίου και της Οσίας Μακρίνας, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης.

Οσία Μακρίνα: Η αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου που αφιερώθηκε στη μοναχική ζωή

Η Οσία Μακρίνα γεννήθηκε περίπου το 324 και ήταν το μεγαλύτερο παιδί μιας από τις σημαντικότερες χριστιανικές οικογένειες της Καππαδοκίας. Αδελφοί της ήταν, μεταξύ άλλων, ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος Νύσσης, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της πρώιμης Εκκλησίας.

Ανατράφηκε από τη μητέρα της, Εμμέλεια, με βάση τις αρχές της χριστιανικής πίστης. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, από μικρή ηλικία μελετούσε τις Γραφές και συμμετείχε ενεργά στην ανατροφή και την εκπαίδευση των μικρότερων αδελφών της.

Η Μακρίνα είχε μνηστευτεί, όμως ο μέλλων σύζυγός της πέθανε πριν από τον γάμο τους. Η ίδια αποφάσισε να μην παντρευτεί και να αφιερώσει τη ζωή της στην προσευχή, στη μελέτη και στην προσφορά προς τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Μαζί με τη μητέρα της αποσύρθηκε σε μια γυναικεία μοναστική κοινότητα στον Πόντο, κοντά στον ποταμό Ίρη. Στην ίδια περιοχή ασκήτεψε για ένα διάστημα και ο αδελφός της, Μέγας Βασίλειος.

Στη μοναστική κοινότητα η Μακρίνα έζησε με λιτότητα και αφιερώθηκε στην προσευχή, στη μελέτη των Γραφών και στην αγαθοεργία. Η ζωή της παρουσιάζεται στις εκκλησιαστικές πηγές ως παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς, εγκράτειας και αφοσίωσης στη μοναχική ζωή.

Σημαντική πηγή για τη ζωή της αποτελεί το έργο του αδελφού της, Γρηγορίου Νύσσης, ο οποίος περιέγραψε τη ζωή και τις τελευταίες ημέρες της. Η Οσία Μακρίνα πέθανε το 379 και η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Ιουλίου.«Να αγαθοεργούν, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να δίνουν πρόθυμα και σε άλλους τα αγαθά τους».