Στους «πρωταθλητές» της ΕΕ η Κύπρος - Ανάμεσα στις 10 καλύτερες χώρες για την ευημερία των νέων

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που αντιμετώπισαν σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση διαμορφώθηκε στο 5,8%, παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέση με το 2024. Το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από εκείνο του συνολικού πληθυσμού, το οποίο ανήλθε στο 6,3%.

Τις υψηλότερες επιδόσεις κατέγραψαν η Ρουμανία (15,1%), η Ελλάδα (14,7%) και η Βουλγαρία (14,0%), όπου περισσότεροι από ένας στους επτά νέους βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές στερήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Αντίθετα, η Κύπρος συγκαταλέγεται στις δέκα χώρες της ΕΕ όπου το αντίστοιχο ποσοστό παραμένει κάτω από το 3%, μαζί με την Κροατία, τη Σλοβενία, την Πολωνία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Αυστρία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία.

Ωστόσο, τα ευρήματα της Eurostat δείχνουν ότι οι νέοι εξακολουθούν να είναι πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Το 2025, το ποσοστό των νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) στην ΕΕ ανήλθε στο 24,2%, δηλαδή 3,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (20,9%).

Ειδικότερα, σχεδόν ένας στους πέντε νέους στην ΕΕ (19,6%) αντιμετώπιζε κίνδυνο φτώχειας, έναντι 16,3% του συνολικού πληθυσμού. Παράλληλα, το ποσοστό των νέων που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας ανήλθε στο 8,2%, έναντι 7,9% στον γενικό πληθυσμό.

Παρότι δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη τα αναλυτικά στοιχεία για τον δείκτη AROPE ανά κράτος-μέλος για το 2025, η θέση της Κύπρου στην ομάδα των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης αποτελεί θετικό δείγμα για τις συνθήκες διαβίωσης των νέων στο νησί. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές τάσεις καταδεικνύουν ότι η μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας και η πρόσβαση σε αξιοπρεπές εισόδημα παραμένουν κρίσιμες προκλήσεις για όλα τα κράτη-μέλη.