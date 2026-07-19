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ΔΙΕΘΝΗ

Εντολή Τραμπ στη CENTCOM «να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» κατά του Ιράν μετά τους δύο θανάτους στρατιωτικών

 19.07.2026 - 07:43
Εντολή Τραμπ στη CENTCOM «να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» κατά του Ιράν μετά τους δύο θανάτους στρατιωτικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, τη Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) των ΗΠΑ να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών σε βάση στην Ιορδανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται μάλιστα να είπε ότι «θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» κατά του Ιράν.

Εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα οι ΗΠΑ διεξάγουν καθημερινά επιθέσεις κατά υποδομών κυρίως στο νότιο Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε προειδοποίηση με ισχύ σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά για τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή, να «επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή», καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται.

«Το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο με πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης. Υπενθυμίζουμε στους Αμερικανούς στην περιοχή τη συνεχή ανάγκη για προσοχή. Οι διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών εκτός Μέσης Ανατολής, έχουν γίνει στόχος. Ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Δύο στρατιώτες νεκροί από ιρανική επίθεση

Υπενθυμίζεται ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή στην Ιορδανία μετά από επίθεση ιρανικών πυραύλων και drone, ενώ άλλος ένας στρατιώτης «είναι αγνοούμενος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος».

Επιπλέον, τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας για ιατρική περίθαλψη και πλέον έχουν πάρει εξιτήριο. Άλλοι στρατιώτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά, έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους.

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