5 «μύθοι» γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση

Κι ενώ κάποιες ανακρίβειες που κυκλοφορούν για την ιδιωτική ασφάλιση είναι σχεδόν αυτονόητο ότι δεν ισχύουν, υπάρχουν κι άλλες, πιο «επίμονες» που μπορεί να αποτρέψουν κάποιον από το να αποκτήσει ένα πρόγραμμα που μπορεί να του προσφέρει σιγουριά και προστασία, ειδικά τις στιγμές που τις χρειάζεται περισσότερο.

Γι’ αυτό, σε αυτό το άρθρο καταρρίπτουμε 5 διαδεδομένους μύθους γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση, ώστε να γνωρίζεις τι πραγματικά ισχύει πριν επιλέξεις την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες σου.

Μύθος #1: «Η φουλ ασφάλεια αυτοκινήτου αξίζει μόνο αν θέλω να καλύψω και το αυτοκίνητο μου.»

Η πραγματικότητα

Είναι γεγονός πως η απλή ασφάλεια αυτοκινήτου, ή αλλιώς ασφάλεια έναντι τρίτου, που είναι υποχρεωτική από τον νόμο, καλύπτει μόνο τις ζημιές που θα προκαλέσεις σε τρίτους ή στην περιουσία τους. Αν όμως προκληθούν ζημιές στο δικό σου όχημα, αυτές δεν καλύπτονται

Η περιεκτική ασφάλιση αυτοκινήτου προσφέρει πολύ ευρύτερη προστασία, καθώς μπορεί να καλύπτει και ζημιές που θα προκληθούν και στο δικό σου όχημα, είτε ευθύνεσαι είτε όχι, ανάλογα πάντα με τους όρους του ασφαλιστηρίου.

Το δυνατότερο επιχείρημα όμως για να κάνεις περιεκτική ασφάλισης είναι η αποφυγή αχρείαστης ταλαιπωρίας. Σε περίπτωση ατυχήματος, ακόμη και εάν δεν ευθύνεσαι για το ατύχημα, μπορείς να υποβάλεις απαίτηση και η ασφαλιστική σου εταιρεία θα αναλάβει τη διαχείριση της απαίτησης και την επικοινωνία με την άλλη ασφαλιστική, εξοικονομώντας σου χρόνο και ταλαιπωρία.

Μύθος #2: «Η ασφάλεια είναι μέρος του δανείου και πρέπει να ασφαλιστώ στην ασφαλιστική που θα μου υποδείξει η τράπεζα από την οποία παίρνω δάνειο.»

Η πραγματικότητα

Αν πρόκειται να λάβεις στεγαστικό ή άλλο δάνειο, η τράπεζα θα σου ζητήσει το ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο να είναι ασφαλισμένο. Δεν μπορεί όμως να σε υποχρεώσει να επιλέξεις τη δική της ασφαλιστική εταιρεία.

Έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις οποιαδήποτε αδειοδοτημένη ασφαλιστική εταιρεία επιθυμείς, αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις προδιαγραφές που θέτει η τράπεζα, όπως το ύψος της κάλυψης και τους ασφαλισμένους κινδύνους.

Τα επιχειρήματα τύπου, «είναι μέρος του δανείου» ή «θα επηρεάσει το δάνειο αν ασφαλιστείς αλλού» όχι μόνο δεν υφίστανται αλλά είναι και παράνομα.

Μύθος #3: «Μόνο οι ιδιοκτήτες κατοικιών χρειάζονται ασφάλεια. Οι ενοικιαστές όχι.»

Η πραγματικότητα

Η ιδιοκτησία και το περιεχόμενο ενός σπιτιού δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο ιδιοκτήτης καλείται να προστατεύει από κινδύνους τη δική του περιουσία, δηλαδή το ίδιο το κτίριο ή το διαμέρισμα. Ο ενοικιαστής, όμως, έχει επίσης περιουσία που αξίζει να προστατεύσει: έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, προσωπικά αντικείμενα και πολλά ακόμη.

Ένα απρόβλεπτο περιστατικό, όπως πυρκαγιά, πλημμύρα ή κλοπή, μπορεί να προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημιά, όπως για παράδειγμα το κόστος προσωρινής στέγασης, ακόμη κι αν το σπίτι ή το διαμέρισμα δεν σου ανήκει. Γι’ αυτό, αν μένεις σε ενοικιαζόμενη κατοικία, μπορείς να ασφαλίσεις το περιεχόμενό της και να προστατεύσεις όσα έχεις αποκτήσει.

Μύθος #4: «Δεν είναι απαραίτητη η ιδιωτική ασφάλεια υγείας αφού είμαι υγιής και εξάλλου έχω κάλυψη από το ΓεΣΥ.»

Η πραγματικότητα

Η Ασφάλεια υγείας, είναι μια ασφάλεια που ΠΡΕΠΕΙ να αγοράζεται όταν είσαι υγιής. Όσο πιο καλή η υγεία σου, τόσο ευνοϊκότερους όρους και καλύτερη προστασία θα έχεις εάν χρειαστεί.

Παράλληλα, το ΓεΣΥ σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό επίπεδο προστασίας για όλους όμως δεν προσφέρει κάλυψη για τα πάντα και συνοδεύεται από μερικά αρνητικά χαρακτηριστικά. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του είναι η έλλειψη επιλογών και οι λίστες αναμονής..

Με την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο αφού ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της είναι ότι προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών.

Ανάλογα με το ασφαλιστικό πρόγραμμα, μπορείς να επιλέξεις τον γιατρό που εμπιστεύεσαι, να απευθυνθείς απευθείας σε ειδικό ιατρό, χωρίς απαραίτητα να προηγηθεί παραπομπή, καθώς και να νοσηλευτείς σε ιδιωτικά νοσοκομεία στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την απευθείας εξόφληση των εξόδων νοσηλείας, ώστε να μη χρειάζεται να ασχολείσαι με προκαταβολές ή πολύπλοκες διαδικασίες αποζημίωσης τη στιγμή που μόνη προτεραιότητά σου πρέπει να είναι η φροντίδα της υγείας σου.

Μύθος #5: «Όλες οι ασφάλειες είναι οι ίδιες και άρα η χαμηλή τιμή ασφαλίστρου σημαίνει καλύτερη επιλογή.»

Η πραγματικότητα

Η τιμή αποτελεί προφανώς έναν σημαντικό παράγοντα στην επιλογή ενός προγράμματος ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να είναι το μοναδικό κριτήριο.

Γιατί, πολύ απλά, δύο ασφαλιστήρια μπορεί να έχουν διαφορετικό κόστος επειδή προσφέρουν διαφορετικές καλύψεις, όρια αποζημίωσης, αφαιρετέα ποσά, περιορισμούς, δεσμευτικούς όρους ή και εξαιρέσεις.

Αυτό σημαίνει ότι ένα φθηνότερο ασφαλιστήριο μπορεί αρχικά να σου εξοικονομήσει χρήματα, αλλά ενδέχεται τελικά να κοστίσει πολύ περισσότερο τη στιγμή που θα χρειαστείς πραγματικά την ασφάλειά σου.

Γι’ αυτό πριν κάνεις την επιλογή σου, είναι σημαντικό να συγκρίνεις όμοια στοιχεία, όπως τα όρια κάλυψης, τα αφαιρετέα ποσά, τους δεσμευτικούς όρους, και, φυσικά, την αξιοπιστία και τη φήμη της ασφαλιστικής εταιρείας.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος μύθος γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση;

Αν έπρεπε να διαλέξουμε έναν από τους παραπάνω μύθους, θα λέγαμε ότι είναι αυτός που καθιστά τη χαμηλή τιμή ικανοποιητικό κριτήριο για την επιλογή ιδιωτικής ασφάλισης. Κι’ αυτό γιατί είναι ο μύθος που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης.

Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθούμε σε μια ακόμη αλήθεια γύρω από τους μύθους της ασφάλισης που είναι το ότι προκύπτουν κατά κύριο λόγο από ελλιπή ενημέρωση. Γι’ αυτό, πριν πάρεις οποιαδήποτε απόφαση, ενημερώσου σωστά, σύγκρινε ουσιαστικά τις επιλογές σου και συζήτησε με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο που θα σε βοηθήσει να βρεις την κάλυψη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες σου.

Γιατί αυτή ακριβώς είναι δουλειά του ασφαλιστικού συμβούλου. Και στην COSMOS Insurance, μπορείς να έχεις τη σιγουριά ότι ο ασφαλιστικός σου σύμβουλος θα είναι για πάντα δίπλα σου, σε κάθε στάδιο της επιλογής σου, από τη σωστή ενημέρωση για τις καλύψεις κάθε προγράμματος μέχρι την επιλογή αυτού που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες και προϋπολογισμό.