ΑΗΚ: Συνεχίζεται τον Αύγουστο η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Δείτε τις περιοχές που επηρεάζονται

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου.

Στη Λευκωσία, οι εγκαταστάσεις θα γίνουν στον Στρόβολο, στην περιοχή που περικλείεται από τις λεωφόρους Αθαλάσσας, Λεμεσού, Τζον Κέννεντυ, Δημοσθένη Σεβέρη και Στροβόλου.

Στη Λεμεσό, οι εργασίες θα καλύψουν περιοχές του Δήμου Λεμεσού και της Μέσας Γειτονιάς, μεταξύ των οδών Μακαρίου ΙΙΙ, Γρηγόρη Αυξεντίου, Ομήρου, Γρίβα Διγενή, Γεωργίου Νεοφύτου και της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, καθώς και την περιοχή μεταξύ της οδού Μακαρίου, των λεωφόρων Σπύρου Κυπριανού και Αγίου Αθανασίου και του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού.

Στη Λάρνακα, οι έξυπνοι μετρητές θα εγκατασταθούν στην περιοχή που εκτείνεται μεταξύ των λεωφόρων Αρτέμιδος και Φανερωμένης, της οδού Πιαλέ Πασιά και μέχρι τα όρια της παραλίας Μακένζι.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Παραλίμνι, εκατέρωθεν των οδών Ακροπόλεως και Αγίου Δημητρίου, κατά μήκος της λεωφόρου Γρίβα Διγενή, καθώς και στην περιοχή του Κόννου.

Στην Πάφο, οι εγκαταστάσεις θα γίνουν στη Γεροσκήπου, στην περιοχή νότια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου μέχρι τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, από τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης μέχρι το ύψος της Αγίας Μαρινούδας.

Η ΑΗΚ υπενθυμίζει ότι για την ασφαλή αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών απαιτείται προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά για κάθε υποστατικό.

Η Αρχή απολογείται για την όποια ταλαιπωρία ενδέχεται να προκληθεί και καλεί το κοινό να επιδείξει κατανόηση κατά τη διάρκεια των εργασιών.