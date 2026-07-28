Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

Η ώρα της αλήθειας για το κυπριακό - Ο Γκουτέρες επιχειρεί να «κλειδώσει» το διαπραγματευτικό κεκτημένο
Η σημερινή ημέρα θεωρείται από τις πλέον κρίσιμες των τελευταίων ετών για το Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, βρίσκεται από την Δευτέρα το βράδυ, στην Κύπρο, αποφασισμένος να αξιοποιήσει το πολιτικό βάρος του αξιώματός του, σε μια ύστατη προσπάθεια, να διατηρήσει ζωντανή την προοπτική των διαπραγματεύσεων και να διαφυλάξει το διαπραγματευτικό κεκτημένο που οικοδομήθηκε μέσα από δεκαετίες συνομιλιών.