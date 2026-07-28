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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

 28.07.2026 - 09:24
Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

Το Τμήμα Δασών πληροφορεί το κοινό ότι για σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, από «Εξαιρετικά Μεγάλος» αναβαθμίζεται σε επίπεδο «ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ».

Τονίζεται ότι, η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο και τον Περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Απευθύνεται θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

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